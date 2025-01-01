В Україні ціни на сало різко зросли: які причини

В Україні ціни на сало різко зросли: які причини
У річному вимірі ціна на сало в Україні зросла на 26,2%.

Про це повідомляє Agronews.

Зазначається, що порівняно з вереснем, у жовтні середня вартість кілограма сала зросла на 6,6%: 206,81 грн/кг проти 194,04 грн/кг. У річному вимірі (порівняно з жовтнем 2024) цей приріст – 26,2%. У жовтні минулого року за кіло сала правили 163,89 грн.

Водночас у грудні вартість найдешевших сортів сала у магазинах становить 150-200 грн/кг, за продукт із преміум-сегменту – до 600-700 грн/кг.

Причиною різкого зростання цін сала є дефіцит поголівʼя через війну, що триває. Окрім цього, вартість утримання тварин різко зросла. Через високі затрати на енергію росте вартість комбікормів, а також дорожчає зберігання продуктів тваринництва.

Крім того, значне скорочення поголів’я відбулося через спалахи африканської чуми свиней, які періодично фіксуються в різних регіонах України.

