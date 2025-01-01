Майстер з Волині 40 років виготовляє човни. ВІДЕО

Микола Хвесик, житель села Лахвичі на Волині, понад 40 років виготовляє човни. За цей період змайстрував їх орієнтовно дві сотні. Навчив його цього ремесла дід Микита.







Каже, що перед виготовленням човна потрібні підготовчі роботи: заготовити деревину та висушити її. Найкраще для човнів підходять дошки з ялини та сосни. Їх сушать орієнтовно рік.



Дно майстер виготовляє із 3-4 дошок, а загалом на виробництво човна використовує 5-6.



"Ми робимо просто: садимо на клей, б’ємо скобки з двох сторін і все. Цей човен під мотор, вона піде ще на озеро, тому що борти високі і широка. Ширина цього човна в середині 90 сантиметрів, довжина – 5.30. Тут 5-6 чоловіків може їхати вільно з веслом, а під мотор – 3-4 чоловіка", — розповідає Микола Хвесик.



На виробництво одного човна майстер витрачає 3-4 дні. За рік робить до 10 човнів, каже майстер. Замовниками є, як місцеві жителі, так і з інших регіонів України.



"Найскладніше справити дошки, щоб воно підійшло нормально. Рівна, щоб одна до однієї зійшлася. Вона мусить протекти зразу, якщо температура на вулиці +30. Колись мені дід казав: "Якщо переїдеш одну сторону і назад — не втопишся, то будеш їздити". Так воно і є", — каже майстер.



Щоб виготовити човен в середньому треба 2,5 кілограма цвяхів, говорить Микола Хвесик.



"Найперше, щоб зробити човен, треба дошки, станок, електрорубанок, справник, ножовка, молоток, цвяхи", — говорить чоловік.



З його слів, у кожного господаря човни слугують по-різному. В кого 15 років, в кого 20, усе залежить від того, як про них дбають і чи правильно зберігають, просушують.



"Навесні його треба покрасити, посушити й так він буде зберігатися. А якщо він так в річці стоятиме, то він довго не служитиме. Раніше використовували, бо косити їздили, а зараз хто на рибалку, хто так поїздити", — каже Микола Хвесик.



Зі слів, майстра раніше в селі було до 100 човнів, нині менше. Скільки вартує виготовлення човна, майстер не розповів. Каже, що з кожним покупцем домовляється індивідуально.

