Польща може передати Україні 6-8 винищувачів МіГ-29

передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, які спишуть з балансу польської армії до кінця грудня.



Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє



За його словами, йдеться про 6-8 бортів з 14 наявних у Польщі МіГів. Передача цих винищувачів не вплине на обороноздатність Польщі, наголосив Томчик, а, крім того, Польща отримає українські безпілотні технології.



Водночас рішення щодо передачі досі не ухвалили. Це буде серед тем, які обговорюватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави.



Днями в польському Генштабі розповіли, що Україна та Польща ведуть переговори щодо передання польських винищувачів МіГ-29 для українських Сил оборони в обмін на надання Польщі окремих українських технологій безпілотників та ракет.



Однак президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому ніхто не повідомляв про це, припустивши, що «тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння». Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що президенту «розповідають нісенітниці».





