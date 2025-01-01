Волиняни попрощалися з Героєм, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 10:12
Ковельська громада віддала шану землякові, який понад рік вважався зниклим безвісти, – Роману Лайтару, старшому стрільцю–оператору 3-го єгерського відділення 2-го єгерського батальйону в/ч А4056.
Про це у телеграмі повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Народився Роман Лайтар 23 січня 1982 року в Ковелі. Закінчив ЗОШ №8, ПТУ №7. Працював у ПТМ «Ковельтепло», Ковельському МТМО, приватному бізнесі.
Романа мобілізували у вересні 2024 року. Приєднався до 68-ї ОЄБр.
Перше бойове завдання було вкрай важким. У складних умовах, перебуваючи в чисельній меншості, бійці тримали позиції під постійним тиском переважаючих сил ворога. А 15 листопада 2024 року зник безвісти. За мужність і героїзм Романа Лайтара нагороджено відзнакою Єгерської бригади – «Хрестом воїна-єгеря».
13 місяців доля Романа була невідомою. На жаль, експертиза ДНК встановила, що він загинув 15 листопада 2024 року в районі населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області.
«Співчуття мамі Тетяні Григорівні, сестрі Анні, племінниці Златі, рідним і близьким. Поховали бійця на Алеї Героїв. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
