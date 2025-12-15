Москву атакували дрони, лунали вибухи, - ЗМІ

Москву атакували дрони, лунали вибухи, - ЗМІ
За даними російських пабліків, Москву атакували дрони у ніч, 15 грудня, лунали вибухи. Мер столиці країни-агресорки Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 15 дронів.

Про це повідомляють Astra, мер Москви Сергій Собянін, Shot, Supernova+, міноборони РФ, пише УП.

Зазначається, що вибухи лунали в Істрінському районі Москви. Окрім цього, через атаку дронів тимчасово зупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковського. Згодом ці обмеження зняли.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - пише Собянін.

Атака на Москву триває від вечора 14 грудня. До цього про вибухи та роботу ППО повідомляли мешканці підмосковного міста Кашира.

Вранці 15 грудня російське міністерство оборони заявило про 130 збитих дронів. Зокрема, 25 - над територією Московського регіона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волосся заповнило третину шлунка: у Луцьку лікарі врятували 7-річну дівчинку
Сьогодні, 10:30
Волиняни попрощалися з Героєм, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 10:12
Москву атакували дрони, лунали вибухи, - ЗМІ
Сьогодні, 10:00
Біля Луцька 21-річний п'яний водій влетів у припарковане авто, у якому перебували люди: є травмовані та загиблий
Сьогодні, 09:50
На Волині зникла безвісти 67-річна жінка
Сьогодні, 09:30
Медіа
відео
1/8