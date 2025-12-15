Москву атакували дрони, лунали вибухи, - ЗМІ





Про це повідомляють Astra, мер Москви Сергій Собянін, Shot, Supernova+, міноборони РФ, пише



Зазначається, що вибухи лунали в Істрінському районі Москви. Окрім цього, через атаку дронів тимчасово зупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковського. Згодом ці обмеження зняли.



"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - пише Собянін.



Атака на Москву триває від вечора 14 грудня. До цього про вибухи та роботу ППО повідомляли мешканці підмосковного міста Кашира.



Вранці 15 грудня російське міністерство оборони заявило про 130 збитих дронів. Зокрема, 25 - над територією Московського регіона.

