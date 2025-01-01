На Волині зникла безвісти 67-річна жінка
Сьогодні, 09:30
Відділення поліції № 1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській області розшукує Димарчук Тетяну Володимирівну, 29.03.1957 року народження.
Про це БУГу повідомили у поліції.
Жінка проживає на 15-му мікрорайоні. 11-го грудня 2025-го року пішла з місця проживання, та не повернулася.
Була одягнена: чорну шапку, чорну куртку та штани темного кольору.
Прикмети: зріст 155-160 см, плотної статури, волосся світло-коричневе фарбоване, короткострижена.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження просять повідомити за телефоном 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це БУГу повідомили у поліції.
Жінка проживає на 15-му мікрорайоні. 11-го грудня 2025-го року пішла з місця проживання, та не повернулася.
Була одягнена: чорну шапку, чорну куртку та штани темного кольору.
Прикмети: зріст 155-160 см, плотної статури, волосся світло-коричневе фарбоване, короткострижена.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження просять повідомити за телефоном 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Москву атакували дрони, лунали вибухи, - ЗМІ
Сьогодні, 10:00
Біля Луцька 21-річний п'яний водій влетів у припарковане авто, у якому перебували люди: є травмовані та загиблий
Сьогодні, 09:50
На Волині зникла безвісти 67-річна жінка
Сьогодні, 09:30
На фронті обірвалося життя Героя Миколи Селиха із Волині
Сьогодні, 09:26