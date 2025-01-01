На Волині зникла безвісти 67-річна жінка

Димарчук Тетяну Володимирівну, 29.03.1957 року народження.



Про це



Жінка проживає на 15-му мікрорайоні. 11-го грудня 2025-го року пішла з місця проживання, та не повернулася.



Була одягнена: чорну шапку, чорну куртку та штани темного кольору.



Прикмети: зріст 155-160 см, плотної статури, волосся світло-коричневе фарбоване, короткострижена.



У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження просять повідомити за телефоном 102.





