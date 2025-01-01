На фронті обірвалося життя Героя Миколи Селиха із Волині

На війні загинув житель Дубівської громади із села села Буцинь, розвідник-радист групи управління та зв’язку роти спеціальної розвідкиПро це у фейсбуці повідомила Дубівська громада.Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, 14 листопада 2025 року Микола Селих відповідно до бойового розпорядження, був направлений та прикомандирований в оперативне підпорядкування до військової частини А 4935. А 5 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання військовослужбовець припинив виходити на зв'язок та вважався зниклим безвісти.10 грудня 2025 року стало відомо, що тіло матроса було знайдено без ознак життя. Наразі військовослужбовця евакуйовано та доправлено до Миколаївського обласного бюро судово – медичної експертизи.Інформацію про скорботну зустріч загиблого Захисника та чин похорону повідомлять згодом.У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді триває жалоба.«Щирі співчуття рідним і близьким загиблого Захисника! Вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - йдеться у повідомленні.