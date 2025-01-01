На фронті обірвалося життя Героя Миколи Селиха із Волині

На фронті обірвалося життя Героя Миколи Селиха із Волині
На війні загинув житель Дубівської громади із села села Буцинь, розвідник-радист групи управління та зв’язку роти спеціальної розвідки Микола Селих.

Про це у фейсбуці повідомила Дубівська громада.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, 14 листопада 2025 року Микола Селих відповідно до бойового розпорядження, був направлений та прикомандирований в оперативне підпорядкування до військової частини А 4935. А 5 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання військовослужбовець припинив виходити на зв'язок та вважався зниклим безвісти.

10 грудня 2025 року стало відомо, що тіло матроса було знайдено без ознак життя. Наразі військовослужбовця евакуйовано та доправлено до Миколаївського обласного бюро судово – медичної експертизи.

Інформацію про скорботну зустріч загиблого Захисника та чин похорону повідомлять згодом.

У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді триває жалоба.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблого Захисника! Вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - йдеться у повідомленні.

На фронті обірвалося життя Героя Миколи Селиха із Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Луцька 21-річний п'яний водій влетів у припарковане авто, у якому перебували люди: є травмовані та загиблий
Сьогодні, 09:50
На Волині зникла безвісти 67-річна жінка
Сьогодні, 09:30
На фронті обірвалося життя Героя Миколи Селиха із Волині
Сьогодні, 09:26
На Дніпропетровщині росіяни атакували залізницю. Низка поїздів затримується
Сьогодні, 09:10
Борщ із линками: рецепт традиційної волинської страви
Сьогодні, 09:04
Медіа
відео
1/8