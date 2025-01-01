Борщ із линками: рецепт традиційної волинської страви
Сьогодні, 09:04
Зелений борщ з линками — традиційна страва у селі Сваловичі, що на Волині. Колись місцеві готували цю страву на повсякдень, нині ж це — рідкість.
Про це пише Суспільне.
Рецептом поділилася керівниця відділу еколого-освітньої роботи Віта Домашевич. З її слів, зелений борщ готується із щавлю, линки додають, тому що сама річка Прип’ять дає цю рибу для приготування.
Для приготування господині нарізають овочі — картоплю, моркву, влітку додають свіжий щавель, взимку консервований або заморожений. Обов’язковим інгредієнтом також є яйця.
"Линок — дуже жирна риба і навариста. Смак із линка, він дає поживність. Він смачний. Линок має багато м’яса. Це риба, яка не має кісток", — каже Віта Домашевич.
Цим борщем пригощають гостей Національного парку "Прип’ять-Стохід" із різних міст, —каже Віта Домашевич, — смакували ним і французи, і поляки.
"Чому цей борщ варили у цих селах — тому що на березі самої річки це було дуже доступно — зранку зловили рибку, щавлю нарвали, картоплі накопали, якщо це серпень. Стали біля плити, зварили смачний і поживний борщ", — говрить жінка.
Господиня заправляє юшку цибулею, її теж не нарізає дрібно, а навпіл, щоб страва більше натягнулася смаком. Линки, щавель та яйця додає в самому кінці, щоб риба не розварилась, а тримала свою форму і була цілісною.
Борщ варять на відкритому вогні. Допомагає розкласти вогнище Валерій Пузняк.
"Линок зазвичай ловиться в затонах. Тут біля Сваловичів. Линок — це така мульна донна риба, вона практично не спливає на верх і вона харчується поживними речовинами, які знаходяться в дні. Колись було дуже багато, а зараз линка зменшилося у зв’язку зі зміною клімату", — говорить Віта Домашевич.
На завершальному етапі в борщ додають лавровий лист, сіль та перець.
Після того як борщ приготувався, його накривають кришкою і дають настоятись ще кілька хвилин. А перед подачею на стіл заправляють петрушкою.
