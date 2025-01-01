На Дніпропетровщині росіяни атакували залізницю. Низка поїздів затримується





Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише



Унаслідок ворожої атаки сталося знеструмлення контактної мережі. Для руху поїздів вивели резервні тепловози, а енергетики поступово відновлюють рух електротягою.



Однак через російський обстріл низка поїздів затримуються, зокрема:



Дніпро — Холм (+3 год);

Холм — Дніпро (+3:40);

Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);

Київ — Запоріжжя (+4:10);

Дніпро — Львів (+6:30).



Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками приблизно на 3-4 години, а саме в напрямку Дніпра та Кривого Рогу.



Так, поїзд Пʼятихатки — Дніпро прямує із затримкою 3 години, а Пʼятихатки — Кривий Ріг — на 4 години.



Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко заявив, що вночі російські війська атакували Павлоград та П’ятихатки, унаслідок чого пошкоджень зазнали інфраструктура і транспортне підприємство.

