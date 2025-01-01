На Дніпропетровщині росіяни атакували залізницю. Низка поїздів затримується
Сьогодні, 09:10
У ніч на 15 грудня російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.
Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише Громадське.
Унаслідок ворожої атаки сталося знеструмлення контактної мережі. Для руху поїздів вивели резервні тепловози, а енергетики поступово відновлюють рух електротягою.
Однак через російський обстріл низка поїздів затримуються, зокрема:
Дніпро — Холм (+3 год);
Холм — Дніпро (+3:40);
Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
Київ — Запоріжжя (+4:10);
Дніпро — Львів (+6:30).
Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками приблизно на 3-4 години, а саме в напрямку Дніпра та Кривого Рогу.
Так, поїзд Пʼятихатки — Дніпро прямує із затримкою 3 години, а Пʼятихатки — Кривий Ріг — на 4 години.
Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко заявив, що вночі російські війська атакували Павлоград та П’ятихатки, унаслідок чого пошкоджень зазнали інфраструктура і транспортне підприємство.
