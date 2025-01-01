Біля Луцька 21-річний п'яний водій влетів у припарковане авто, у якому перебували люди: є травмовані та загиблий

Поліцейські затримали фігуранта за вчинення смертельної ДТП. Аварія сталась 14 грудня, близько 23 години, в Рованцях Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Мешканець Гіркої Полонки, 2004 року народження, рухався на BMW в стані алкогольного сп’яніння. Не врахувавши дорожньої обстановки, він виїхав на узбіччя, де зіткнувся з припаркований Renault Master.Внаслідок аварії двоє хлопців, 2008 і 2007 років народження, отримали травми. Ще один, мешканець Луцького району, 2008 року народження, помер. Усі вони перебували всередині Renault Master.Винуватець був у стані сп’яніння. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України та помістили в ІТТ.Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст.286-1 КК України.Фігуранту загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.