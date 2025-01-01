Курс валют на 28 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 28 грудня. Долар втратив 22 коп. Євро зменшився у ціні на 26 коп. Польський злотий - на 10 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,93 (-22 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,42 (-26 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (-10 коп.)
