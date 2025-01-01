Курс валют на 28 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 28 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 28 грудня. Долар втратив 22 коп. Євро зменшився у ціні на 26 коп. Польський злотий - на 10 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,93 (-22 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,42 (-26 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (-10 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 28 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на неділю, 28 грудня
Сьогодні, 01:30
28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Більшість областей з графіками: в «Укренерго» повідомили про відключення 28 грудня
27 грудня, 23:19
Волинянин ухилився від мобілізації, бо доглядає за братом з інвалідністю: його судили
27 грудня, 22:15
Медіа
відео
1/8