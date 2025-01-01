Магнітні бурі: прогноз на неділю, 28 грудня

Магнітні бурі: прогноз на неділю, 28 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У неділю, 28 грудня, очікується низька сонячна активність, яка викличе лише слабкі магнітні хвилювання з К-індексом 1–2 (зелений рівень) — на самопочуття людей вони не вплинуть.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

