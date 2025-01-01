28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 28 грудня, день народження святкує лідер луцького гурту «Фіолет» Сергій «Колос» Мартинюк.
Також у цей день особисте свято відзначають: директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Наталія Чорна та ексзаступник голови Волинської облдержадміністрації, відомий блогер Денис П'ятигорець.
ВолиньPost вітає сьогоднішніх іменинників та бажає творчої наснаги, втілення усіх мрій та задумів, щирих почуттів та справжнього передноворічного дива!
Сьогодні, 28 грудня, у світі відзначають Річницю першого у світі кіносеансу, а віряни вшановують пам'ять Трифона Печенгського.
28 грудня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.
На Волині 28 грудня 1976 року була введена в дію перша черга Нововолинського заводу спеціального технологічного обладнання.
28 грудня 1983 року здобув офіційний статус Шацький державний природний національний парк.
28 грудня 1994 року газету «Молода Волинь» перейменували у «Віче».
28 грудня 1995 року ЛуАЗ перетворили із державного підприємства на Відкрите акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод».
28 грудня 2011 року загинув керівник прес-служби волинської міліції Олександр Гіль.
