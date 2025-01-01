28 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 28 грудня, день народження святкує лідер луцького гурту «Фіолет»Також у цей день особисте свято відзначають: директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12та ексзаступник голови Волинської облдержадміністрації, відомий блогерВолиньPost вітає сьогоднішніх іменинників та бажає творчої наснаги, втілення усіх мрій та задумів, щирих почуттів та справжнього передноворічного дива!Сьогодні, 28 грудня, у світі відзначають Річницю першого у світі кіносеансу, а віряни вшановують пам'ять Трифона Печенгського.28 грудня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.​На Волині 28 грудня 1976 року була введена в дію перша черга Нововолинського заводу спеціального технологічного обладнання.28 грудня 1983 року здобув офіційний статус Шацький державний природний національний парк.28 грудня 1994 року газету «Молода Волинь» перейменували у «Віче».28 грудня 1995 року ЛуАЗ перетворили із державного підприємства на Відкрите акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод».28 грудня 2011 року загинув керівник прес-служби волинської міліції Олександр Гіль.