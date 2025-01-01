Волинянин ухилився від мобілізації, бо доглядає за братом з інвалідністю: його судили
Сьогодні, 22:15
На Волині судили чоловіка, який не взяв повістку через потребу у догляді за хворим братом.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, передає видання Волинські новини.
2 серпня 2024 року військово-лікарська комісія визнала Миколу Ц. придатним до військової служби. У той же день чоловік відмовився від отримання бойової повістки.
Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).
У суді обвинувачений визнав вину. Як пояснив, живе з матір'ю-пенсіонеркою і братом, який має психічні розлади і потребує стороннього догляду. Мовляв, матір через стан здоров'я не може самостійно доглядати сина.
У наданні відстрочки чоловікові відмовили, мотивуючи це тим, що в нього є рідна сестра, яка також могла би здійснювати догляд за хворим братом. Проте жінка мешкає в іншому місті і має на утриманні трьох малолітніх дітей.
Суд вирішив, що саме обвинувачений є єдиною особою, яка може повноцінно доглядати за людиною з інвалідністю. Тож за відмову від служби Миколі Ц. призначили три роки пробаційного нагляду.
