Як карається на Волині використання піротехніки під час воєнного стану





Про чинні обмеження та відповідальність



Чому піротехніка під забороною



Феєрверки, салюти та петарди, які раніше асоціювалися зі святами, під час війни стали джерелом небезпеки й паніки. Гучні вибухи можуть бути сприйняті як обстріли, викликати стрес у цивільних і військових, а також створювати загрозу громадській безпеці.



Як пояснив у коментарі misto.media провідний інспектор ВОПР Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Юрій Хомицький, саме з цих причин держава суттєво посилила контроль за обігом піротехніки.



Що заборонено

В Україні заборонені продаж і використання піротехнічних виробів класів F2, F3 та F4.



Йдеться про салютні установки, феєрверки, петарди та інші засоби, що створюють гучний звук і сильні світлові ефекти. Заборона поширюється як на приватне використання, так і на торгівлю чи передачу цих виробів іншим особам.



Що дозволено



Повної заборони на всю піротехніку немає.



У вільному продажі залишаються вироби класу F1 — це бенгальські вогні, хлопавки, невеликі настільні фонтани з мінімальним рівнем шуму. Проте навіть їх дозволено використовувати лише особам від 12 років і з обов’язковим дотриманням правил безпеки.



Винятки передбачені для професійної діяльності. Зокрема, сценічна піротехніка класів Т1 і Т2 може застосовуватися під час концертів або театральних постановок — за погодженням і з дотриманням усіх вимог безпеки.



Також піротехнічні засоби можуть використовувати Збройні сили України, поліція та рятувальники, але лише в межах службових завдань.



Контроль і штрафи для продавців



Навіть дозволена піротехніка перебуває під суворим контролем держави, наголошує Юрій Хомицький.



Якщо вироби класу F1 не відповідають технічним вимогам, органи ринкового нагляду можуть тимчасово заборонити їх продаж. За введення в обіг такої продукції передбачений штраф 34 тисячі гривень за кожен артикул.



Відповідальність за використання піротехніки

Як повідомила речниця Управління патрульної поліції у Волинській області Анастасія Кідрук, під час воєнного стану за використання забороненої піротехніки передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.



Адміністративна відповідальність:



стаття 195-6 КУпАП — порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення або використання піротехнічних засобів: штраф від 595 до 1 700 грн з конфіскацією піротехніки.



стаття 182 КУпАП — порушення вимог щодо дотримання тиші: — для громадян — від 85 до 255 грн; — для посадових осіб — від 255 до 510 грн.



стаття 164 КУпАП — незаконна господарська діяльність (торгівля піротехнікою): штраф від 17 000 до 34 000 грн з конфіскацією продукції та виторгу.



Кримінальна відповідальність:



стаття 296 ККУ (хуліганство) — штраф від 17 000 до 34 000 грн; арешт до 6 місяців; обмеження волі до 5 років, а в деяких випадках — позбавлення волі.



Остаточна кваліфікація дій та вид покарання залежать від обставин події, її наслідків і ступеня суспільної небезпеки.

