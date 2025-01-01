Де та за скільки поїсти грузинських страв у Луцьку: огляд цін
Хачапурі, хінкалі, харчо, шашлик є найпопулярнішими стравами грузинської кухні.
Їх можна спробувати у 5 закладах у Луцьку та поблизу, пише misto.media.
Gobi
В меню ресторану пропонують страви грузинської кухні: хінкалі, люля-кебаб, шашлик з різних видів м’яса тощо.
Ціни на хінкалі стартують від 45 грн, люля-кебаб – від 195 грн, шашлик – від 260 грн. Також у Gobi широкий вибір грузинських вин, серед яких є й унікальні сорти, що рідко зустрічаються за межами країни.
Гостям, які планують візит до закладу, радять заздалегідь забронювати стіл і зазначити кількість осіб та конкретну годину.
«Сулі Гулі»
Мережа закладів має 3 адреси у місті. Відвідувачам пропонують салати та холодні закуски, хінкалі, хачапурі, піцу, суп харчо, десерти тощо.
Вартість салатів коливається від 139 до 386 грн. Хінкалі – в межах 50 грн за одиницю.
Ціни на хачапурі стартують від 270 грн. До слова, таких у меню представлено близько 10 різновидів. З напоїв – газованки (50 грн), кавові напої (від 60 до 110 грн), авторські лимонади (100-120 грн) та алкогольні коктейлі (від 140 до 185 грн).
«Грузинська випічка»
Мережа відкрила близько пів сотні пекарень в Україні. Упродовж 2025 року у Луцьку запрацювало 3 таких заклади.
Лучанам пропонують хачапурі з різними видами м’яса, шашлик, піцу, класичні сосиски в тісті, солодку випічку з широким асортиментом начинок, пахлаву.
Ціни стартують від 40-60 гривень. До слова, на локаціях передбачено декілька посадкових місць. Більшість відвідувачів замовляють випічку у форматі «to go».
«Булка в теслі»
До ребрендингу заклад мав назву «Кетілі Пурі», наразі в оновленому закладі пропонують великий вибір дріжджової та солодкої випічки, а також з листкового тіста.
Серед найбільш популярних позицій:
самса зі свининою та телятиною;
кубдарі з трьома видами м’яса;
піде з куркою чи телятиною;
хачапурі та сулугуні;
кебаби.
Є й солодкі варіанти – слойки з яблуком, бананом та нутелою тощо.
Ціни коливаються в середньому від 33 до 45 грн, залежно від начинки. М’ясні позиції належать до дорожчої категорії.
«Грузинська пекарня»
Поблизу Луцька у с. Рованці працює ще один заклад з грузинськими стравами.
В меню пропонують хачапурі, піде з різними видами м’яса, грезелі, самсу тощо. Також подають різноманітні десерти, газованки та каву.
Ціни на випічку коливаються в межах 50-60 грн.
Зробити замовлення можна і в форматі з собою, і присісти у закладі. Усередині є близько 30 посадкових місць.
