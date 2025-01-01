Де та за скільки поїсти грузинських страв у Луцьку: огляд цін





Їх можна спробувати у 5 закладах у Луцьку та поблизу, пише



Gobi



В меню ресторану пропонують страви грузинської кухні: хінкалі, люля-кебаб, шашлик з різних видів м’яса тощо.



Ціни на хінкалі стартують від 45 грн, люля-кебаб – від 195 грн, шашлик – від 260 грн. Також у Gobi широкий вибір грузинських вин, серед яких є й унікальні сорти, що рідко зустрічаються за межами країни.



Гостям, які планують візит до закладу, радять заздалегідь забронювати стіл і зазначити кількість осіб та конкретну годину.



«Сулі Гулі»



Мережа закладів має 3 адреси у місті. Відвідувачам пропонують салати та холодні закуски, хінкалі, хачапурі, піцу, суп харчо, десерти тощо.



Вартість салатів коливається від 139 до 386 грн. Хінкалі – в межах 50 грн за одиницю.



Ціни на хачапурі стартують від 270 грн. До слова, таких у меню представлено близько 10 різновидів. З напоїв – газованки (50 грн), кавові напої (від 60 до 110 грн), авторські лимонади (100-120 грн) та алкогольні коктейлі (від 140 до 185 грн).



«Грузинська випічка»



Мережа відкрила близько пів сотні пекарень в Україні. Упродовж 2025 року у Луцьку запрацювало 3 таких заклади.



Лучанам пропонують хачапурі з різними видами м’яса, шашлик, піцу, класичні сосиски в тісті, солодку випічку з широким асортиментом начинок, пахлаву.



Ціни стартують від 40-60 гривень. До слова, на локаціях передбачено декілька посадкових місць. Більшість відвідувачів замовляють випічку у форматі «to go».



«Булка в теслі»



До ребрендингу заклад мав назву «Кетілі Пурі», наразі в оновленому закладі пропонують великий вибір дріжджової та солодкої випічки, а також з листкового тіста.



Серед найбільш популярних позицій:



самса зі свининою та телятиною;

кубдарі з трьома видами м’яса;

піде з куркою чи телятиною;

хачапурі та сулугуні;

кебаби.



Є й солодкі варіанти – слойки з яблуком, бананом та нутелою тощо.



Ціни коливаються в середньому від 33 до 45 грн, залежно від начинки. М’ясні позиції належать до дорожчої категорії.



«Грузинська пекарня»



Поблизу Луцька у с. Рованці працює ще один заклад з грузинськими стравами.



В меню пропонують хачапурі, піде з різними видами м’яса, грезелі, самсу тощо. Також подають різноманітні десерти, газованки та каву.



Ціни на випічку коливаються в межах 50-60 грн.



Зробити замовлення можна і в форматі з собою, і присісти у закладі. Усередині є близько 30 посадкових місць.

