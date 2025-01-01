Де та за скільки поїсти грузинських страв у Луцьку: огляд цін

Де та за скільки поїсти грузинських страв у Луцьку: огляд цін
Хачапурі, хінкалі, харчо, шашлик є найпопулярнішими стравами грузинської кухні.

Їх можна спробувати у 5 закладах у Луцьку та поблизу, пише misto.media.

Gobi

В меню ресторану пропонують страви грузинської кухні: хінкалі, люля-кебаб, шашлик з різних видів м’яса тощо.

Ціни на хінкалі стартують від 45 грн, люля-кебаб – від 195 грн, шашлик – від 260 грн. Також у Gobi широкий вибір грузинських вин, серед яких є й унікальні сорти, що рідко зустрічаються за межами країни.

Гостям, які планують візит до закладу, радять заздалегідь забронювати стіл і зазначити кількість осіб та конкретну годину.

«Сулі Гулі»

Мережа закладів має 3 адреси у місті. Відвідувачам пропонують салати та холодні закуски, хінкалі, хачапурі, піцу, суп харчо, десерти тощо.

Вартість салатів коливається від 139 до 386 грн. Хінкалі – в межах 50 грн за одиницю.

Ціни на хачапурі стартують від 270 грн. До слова, таких у меню представлено близько 10 різновидів. З напоїв – газованки (50 грн), кавові напої (від 60 до 110 грн), авторські лимонади (100-120 грн) та алкогольні коктейлі (від 140 до 185 грн).

«Грузинська випічка»

Мережа відкрила близько пів сотні пекарень в Україні. Упродовж 2025 року у Луцьку запрацювало 3 таких заклади.

Лучанам пропонують хачапурі з різними видами м’яса, шашлик, піцу, класичні сосиски в тісті, солодку випічку з широким асортиментом начинок, пахлаву.

Ціни стартують від 40-60 гривень. До слова, на локаціях передбачено декілька посадкових місць. Більшість відвідувачів замовляють випічку у форматі «to go».

«Булка в теслі»

До ребрендингу заклад мав назву «Кетілі Пурі», наразі в оновленому закладі пропонують великий вибір дріжджової та солодкої випічки, а також з листкового тіста.

Серед найбільш популярних позицій:

самса зі свининою та телятиною;
кубдарі з трьома видами м’яса;
піде з куркою чи телятиною;
хачапурі та сулугуні;
кебаби.

Є й солодкі варіанти – слойки з яблуком, бананом та нутелою тощо.

Ціни коливаються в середньому від 33 до 45 грн, залежно від начинки. М’ясні позиції належать до дорожчої категорії.

«Грузинська пекарня»

Поблизу Луцька у с. Рованці працює ще один заклад з грузинськими стравами.

В меню пропонують хачапурі, піде з різними видами м’яса, грезелі, самсу тощо. Також подають різноманітні десерти, газованки та каву.

Ціни на випічку коливаються в межах 50-60 грн.

Зробити замовлення можна і в форматі з собою, і присісти у закладі. Усередині є близько 30 посадкових місць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: грузинська кухня, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лазерний рівень Мächtz як сучасна альтернатива класичним інструментам
Сьогодні, 21:32
Як карається на Волині використання піротехніки під час воєнного стану
Сьогодні, 21:03
Де та за скільки поїсти грузинських страв у Луцьку: огляд цін
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцькраді встановили норми та пільги при оплаті за харчування дошкільнят
Сьогодні, 19:17
Медіа
відео
1/8