У Луцькраді встановили норми та пільги при оплаті за харчування дошкільнят

Встановлено грошові норми та пільги при оплаті за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2026 році.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Члени виконкому затвердили грошові норми за харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти:у групах загального розвитку закладів дошкільної освіти та у дошкільному підрозділі, що в складі Комунального закладу середньої освіти «Клепачівська гімназія № 35 Луцької міської ради», у розмірі:- для дітей віком до 4-х років – 55,00 грн;- для дітей віком від 4-х до 7-ми років – 65,00 грн;- для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 4-х років – 55,00 грн, від 4-х до 7-ми років – 65,00 грн;у Комунальному закладі «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 29 компенсуючого типу (спеціальний) Луцької міської ради» (для санаторних груп) у розмірі:- для дітей віком від 4-х до 7-ми років – 75,00 грн;у спеціальних групах та інклюзивних групах (дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку) закладів дошкільної освіти у розмірі:- для дітей віком до 4-х років – 55,00 грн;- для дітей віком від 4-х до 7-ми років – 65,00 грн.Встановити 80 % від грошової норми розмір плати для батьків за харчування дітей для таких категорій:- місце проживання яких зареєстроване на території міста Луцька або інших населених пунктів, що належать до Луцької міської територіальної громади;- місце проживання яких не зареєстроване на території міста Луцька або інших населених пунктів, що належать до Луцької міської територіальної громади, за умови:- укладання угод про здійснення міжбюджетних трансфертів між Луцькою міською радою та об’єднаною територіальною громадою чи іншим органом місцевого самоврядування;- якщо батьки дитини або один із них працює в установах, організаціях і підприємствах незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець (їх наймані працівники), самозайняті особи (особи, які займаються незалежною професійною діяльністю), які сплачують в бюджет Луцької міської територіальної громади податок з доходів фізичних осіб та/або єдиний податок.Обставини, підтверджуються шляхом надання до закладу дошкільної освіти довідки з місця роботи (служби) чи податкового органу та/або відповідного посвідчення, та/або копії документа, що підтверджує місце реєстрації.Зменшити розмір батьківської плати за харчування дітей на 50 % для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.Встановити безоплатне харчування у закладах дошкільної освіти для таких категорій:- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту);- дітей, яким надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України (на підставі довідок, виданих департаментом з питань ветеранської політики);- дітей загиблих (померлих) військовослужбовців (на підставі довідок, виданих департаментом з питань ветеранської політики);- дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі довідок, виданих департаментом з питань ветеранської політики);- дітей, чиї батьки призвані на військову службу за контрактом або перебувають на військовій службі за призовом під час мобілізації, на особливий період (на підставі довідок, виданих департаментом з питань ветеранської політики);- дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених (на підставі довідок, виданих департаментом з питань ветеранської політики);- дітей бійців-добровольців антитерористичної операції (на підставі довідок, виданих департаментом з питань ветеранської політики);- дітей постраждалих учасників Революції Гідності (на підставі довідок, виданих департаментом з питань ветеранської політики);- дітей військовослужбовців Національної гвардії України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (на підставі довідок, виданих департаментом з питань ветеранської політики). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах та у період здійснення зазначених заходів;- дітей у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - дітей з інвалідністю;дітей, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;- дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу Комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 29 компенсуючого типу (спеціальний) Луцької міської ради», дітей Комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти № 28 компенсуючого типу (спеціальний) Луцької міської ради», дітей спеціальних груп, дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку інклюзивних груп.