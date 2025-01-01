Вчителям підвищать зарплати: коли очікувати і які зміни

Уряд поетапно підвищить зарплати педагогам, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною та забезпечити якісну шкільну освіту навіть під час війни. З січня 2026 року вчителі отримають підвищення на 30%.Про це повідомила прем’єр-міністерка Україниу Telegram.Для реалізації цього рішення у бюджеті передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року - 91,8 млрд гривень освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами.Додатково 21,4 млрд гривень спрямовано для коректного підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету. Наступний етап - з вересня 2026 року передбачено зростання зарплати ще на 20%."Ми маємо створювати умови, щоб професія вчителя була престижною та конкурентною на ринку праці", - додала Свириденко.Понад 409000 педагогів отримуватимуть щомісячні доплати з січня по серпень 2026 року за роботу в несприятливих умовах, у тому числі 25500 - у прифронтових громадах. На це передбачено 10,37 млрд гривень у межах бюджету Міністерства освіти і науки України."Навіть під час війни ми не залишаємо наших вчителів без підтримки - це питання безпеки та стабільності всієї освітньої системи", - підкреслила прем'єрка.Паралельно МОН оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики "Нової української школи", щоб фінансові рішення напряму підвищували якість освіти.Порядок надання субвенцій на облаштування укриттів оновлено для підвищення ефективності процедури.Тепер держава фінансує об’єкти з готовністю 60% замість 40%, без додаткових витрат з держбюджету.Розподіл коштів на нові об’єкти відбуватиметься залежно від рівня ризику безпеки:- дуже високий — 40%,- високий — 35%,- помірний- задовільний — 25%,З початку повномасштабного вторгнення уряд визначив забезпечення безпечної та якісної освіти пріоритетом. Раніше фінансування шкіл та педагогів було обмеженим, що ускладнювало підтримку викладачів та модернізацію закладів.Нагадаємо, що за прогнозами Національного банку України, відтік населення наступного року підтримуватиме високий попит на робочу силу. Підприємства змушені будуть підвищувати зарплати, змагаючись за працівників.Додатковим фактором зростання доходів стане заплановане підвищення мінімальної зарплати на 8,1%.