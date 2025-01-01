Якою буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 грудня.
Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, хуртовина. Вітер північно- західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.
