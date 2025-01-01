Якою буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 28 грудня





Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.



Луцьк



Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.



Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.



Область



Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, хуртовина. Вітер північно- західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.



Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 грудня.Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, хуртовина. Вітер північно- західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію