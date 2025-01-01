Міжнародна компанія отримала дозвіл на користування надрами на Волині





Про це інформує NADRA.INFО.



ТОВ «Волиньхолдінг» відчужило на користь ТОВ «Нестле Україна» спецдозвіл № 3321 на ділянку Торчинського родовища (свердловина № 1015) у Волинській обл..



Обидві компанії входять до корпоративної групи NESTLE S.A., 100% товариств належить швейцарській СОСЬЄТЕ ДЕ ПРОДЮЇ НЕСТЛЕ С.А., ТОВ «Волиньхолдінг» перебуває в стані припинення з 2024 р. (YouControl).

