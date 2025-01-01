На Волині чоловік викрав велосипед біля кладовища і отримав за це 5 років тюрми





Про це повідомляється у вироку Любомльського районного суду Волинської області від 16 грудня, передає



7 жовтня 2025 року близько 13:00 у селі Чмикос Ковельського району чоловік викрав велосипед марки "Turnier" синього кольору, що належав місцевому жителю. Потерпілий залишив транспортний засіб біля сільського кладовища, коли пішов прибирати могилу родичів. Повернувшись, він не знайшов свого велосипеда вартістю 3800 гривень.



Поліція швидко виявила зловмисника, який йшов дорогою разом із викраденим майном.



Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину.



Враховуючи тяжкість злочину, його повторність, вчинення в умовах воєнного стану, а також те, що постраждалим є особа похилого віку, суд призначив максимально суворе покарання в межах санкції статті.



З засудженого також стягнуто 3119,90 гривень на користь держави для відшкодування витрат на судову експертизу. Велосипед повернуто законному власнику.

