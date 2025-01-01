Скільки церков УПЦ МП досі працюють на Волині





На Волині ж досі працюють 416 церков УПЦ «МП», – інформують аналітики Опендатабот, передає



Торік в Україні набув чинності закон, який заборонив роботу релігійних установ зі зв’язками з РФ. Втім за рік наявно лише 2 судові процеси по таких релігійним установам – й ті далекі від розв’язки.



8 782 церкви Московського патріархату діяли в Україні на початок повномасштабної. За майже чотири роки війни 934 релігійні громади офіційно перейшли до Православної церкви України. Тож наразі церков зі зв’язками з країною-агресором залишилось 7 826. Водночас у ПЦУ зазначають, що наразі в їх підпорядкуванні знаходиться близько 9 тисяч релігійних громад.



Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях. Пік переходів припав на 2023 рік: тоді змінили юрисдикцію 386 громад. У 2024 році таких було вже 191, а у 2025-му – 157.



Найбільше церков із російським слідом зосереджено на Дніпропетровщині (522), Вінниччині (495) та Закарпатті (487). Варто зазначити, що наразі лише 18 релігійних установ з майже 8 тисяч відкрито показують свої зв’язки. Торік таких громад було більше, втім 3 з них приєдналися до ПЦУ, а одна, за даними з реєстрів, припинила свою діяльність.



67 релігійних організацій із так званими «примусовими назвами», які Міністерство юстиції, відповідно до закону, надало у 2022 році налічувалося в Україні на кінець 2022 року. У ЄДР було зазначено, що релігійна організація не вказала свою приналежність до Московського патріархату. З часом частина таких громад припинила діяльність або змінила назву, приховавши зв’язки з росіянами. Водночас лише три з цих організацій офіційно перейшли до ПЦУ. Наразі громад, які мають примусову назву, залишилося 39, усі вони зосереджені в Чернівецькій області.



Ще 22 релігійні громади, які приховували або не декларували зв’язки з МП, припинили діяльність або перебувають у процесі припинення за власним бажанням.



У Православній Церкві України зазначають, що тривалість переходу релігійних організацій залежить від організованості громади та часу проходження юридичних процедур. Чітких часових рамок не має, адже є громади, які проходять процедуру за місяць, а іншим потребується пів року й більше.



«Православна Церква України зростає поступово та динамічно. Хоча процес доєднання громад відбувається хвилеподібно, але він упродовж всього часу від отримання Томосу — не зупиняється. З початку повномасштабної війни Православна Церква Московського патріархату суттєво втратила свої позиції в Україні. Понад 5000 релігійних громад вийшли з-під її контролю. За цей час близько 2000 громад добровільно доєдналися до Православної Церкви України. Ті громади, які залишилися на тимчасово окупованих територіях зараз фактично перебувають під впливом РПЦ, що також означає втрату реального впливу Московського патріархату (УПЦ МП — прим. ред)», – коментує протоієрей Михайло Омельян, представник пресслужби ПЦУ.



Варто зазначити, що перехід церкви до однієї митрополії до іншої займає тривалий час, тож дані в ЄДР можуть різнитися від інформації «на місцях» та у ПЦУ.



Зазначимо, що 23 вересня 2024 року набув чинності Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Він забороняє на території України діяльність релігійних організацій, які належать або мають ознаки зв’язку з Московським патріархатом. У законодавстві чітко визначено, за якими ознаками можна встановити таку приналежність, а також прописано процедуру її виявлення. Спеціальна комісія отримала право звертатися до суду, щоб припинити діяльність організацій, щодо яких ці зв’язки доведені.



Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) уже запустила перші юридичні процедури за новим Законом. Розпочато суд про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ та передачу її майна й активів. Наразі справа знаходиться у суді. Також оприлюднено припис щодо Корецького жіночого монастиря на Рівненщині, який має ознаки належності до МП. Втім обидві справи далекі від завершення.



На момент публікації тексту Опендатабот направив звернення із наявними даними, а саме переліком установ та організацій, що мають прямі чи опосередковані зв’язки з УПЦ (МП) та РПЦ (Російська православна церква) до ДЕСС та Мін’юсту, втім зворотнього зв’язку наразі не отримав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7826 церков Московського патріархату надалі працюють в Україні. Найбільше їх на Дніпропетровщині, Вінниччині та Закарпатті. Лише 934 релігійні громади офіційно перейшли до Православної церкви України за майже 4 роки повномасштабної війни.На Волині ж досі працюють 416 церков УПЦ «МП», – інформують аналітики Опендатабот, передає "Конкурент" Торік в Україні набув чинності закон, який заборонив роботу релігійних установ зі зв’язками з РФ. Втім за рік наявно лише 2 судові процеси по таких релігійним установам – й ті далекі від розв’язки.8 782 церкви Московського патріархату діяли в Україні на початок повномасштабної. За майже чотири роки війни 934 релігійні громади офіційно перейшли до Православної церкви України. Тож наразі церков зі зв’язками з країною-агресором залишилось 7 826. Водночас у ПЦУ зазначають, що наразі в їх підпорядкуванні знаходиться близько 9 тисяч релігійних громад.Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях. Пік переходів припав на 2023 рік: тоді змінили юрисдикцію 386 громад. У 2024 році таких було вже 191, а у 2025-му – 157.Найбільше церков із російським слідом зосереджено на Дніпропетровщині (522), Вінниччині (495) та Закарпатті (487). Варто зазначити, що наразі лише 18 релігійних установ з майже 8 тисяч відкрито показують свої зв’язки. Торік таких громад було більше, втім 3 з них приєдналися до ПЦУ, а одна, за даними з реєстрів, припинила свою діяльність.67 релігійних організацій із так званими «примусовими назвами», які Міністерство юстиції, відповідно до закону, надало у 2022 році налічувалося в Україні на кінець 2022 року. У ЄДР було зазначено, що релігійна організація не вказала свою приналежність до Московського патріархату. З часом частина таких громад припинила діяльність або змінила назву, приховавши зв’язки з росіянами. Водночас лише три з цих організацій офіційно перейшли до ПЦУ. Наразі громад, які мають примусову назву, залишилося 39, усі вони зосереджені в Чернівецькій області.Ще 22 релігійні громади, які приховували або не декларували зв’язки з МП, припинили діяльність або перебувають у процесі припинення за власним бажанням.У Православній Церкві України зазначають, що тривалість переходу релігійних організацій залежить від організованості громади та часу проходження юридичних процедур. Чітких часових рамок не має, адже є громади, які проходять процедуру за місяць, а іншим потребується пів року й більше.«Православна Церква України зростає поступово та динамічно. Хоча процес доєднання громад відбувається хвилеподібно, але він упродовж всього часу від отримання Томосу — не зупиняється. З початку повномасштабної війни Православна Церква Московського патріархату суттєво втратила свої позиції в Україні. Понад 5000 релігійних громад вийшли з-під її контролю. За цей час близько 2000 громад добровільно доєдналися до Православної Церкви України. Ті громади, які залишилися на тимчасово окупованих територіях зараз фактично перебувають під впливом РПЦ, що також означає втрату реального впливу Московського патріархату (УПЦ МП — прим. ред)», – коментує протоієрей Михайло Омельян, представник пресслужби ПЦУ.Варто зазначити, що перехід церкви до однієї митрополії до іншої займає тривалий час, тож дані в ЄДР можуть різнитися від інформації «на місцях» та у ПЦУ.Зазначимо, що 23 вересня 2024 року набув чинності Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Він забороняє на території України діяльність релігійних організацій, які належать або мають ознаки зв’язку з Московським патріархатом. У законодавстві чітко визначено, за якими ознаками можна встановити таку приналежність, а також прописано процедуру її виявлення. Спеціальна комісія отримала право звертатися до суду, щоб припинити діяльність організацій, щодо яких ці зв’язки доведені.Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) уже запустила перші юридичні процедури за новим Законом. Розпочато суд про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ та передачу її майна й активів. Наразі справа знаходиться у суді. Також оприлюднено припис щодо Корецького жіночого монастиря на Рівненщині, який має ознаки належності до МП. Втім обидві справи далекі від завершення.На момент публікації тексту Опендатабот направив звернення із наявними даними, а саме переліком установ та організацій, що мають прямі чи опосередковані зв’язки з УПЦ (МП) та РПЦ (Російська православна церква) до ДЕСС та Мін’юсту, втім зворотнього зв’язку наразі не отримав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію