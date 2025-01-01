Помер заступник керівника апарату Камінь-Каширської РДА

Митчик Сергій Степанович.



Про це повідомили на фейсбук-сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.



У віці 50 років помер заступник керівника апарату – начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом Камінь-Каширської райдержадміністрації Сергій Митчик.



«Відповідальний, виконавський, товариський, людяний... Завжди щедро ділився професійним досвідом, адже працював в органі виконавчої влади близько 30 років.



Горе для рідних, близьких, друзів, колег. Поділяємо біль родини та висловлюємо щирі співчуття.



Віримо, що Всемилостивий Господь прийме світлу душу спочилого в Царство Небесне. Вічна пам'ять.



"Назавжди – 50", – йдеться в повідомленні.

