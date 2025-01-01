Помер заступник керівника апарату Камінь-Каширської РДА

Помер заступник керівника апарату Камінь-Каширської РДА
Помер начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом Камінь-Каширської райдержадміністрації Митчик Сергій Степанович.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.

У віці 50 років помер заступник керівника апарату – начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом Камінь-Каширської райдержадміністрації Сергій Митчик.

«Відповідальний, виконавський, товариський, людяний... Завжди щедро ділився професійним досвідом, адже працював в органі виконавчої влади близько 30 років.

Горе для рідних, близьких, друзів, колег. Поділяємо біль родини та висловлюємо щирі співчуття.

Віримо, що Всемилостивий Господь прийме світлу душу спочилого в Царство Небесне. Вічна пам'ять.

"Назавжди – 50", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер заступник керівника апарату Камінь-Каширської РДА
Сьогодні, 12:08
Курс валют на 27 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
На війні загинув командир Російського добровольчого корпусу
Сьогодні, 10:15
Чи очікувати магнітні бурі 27 грудня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Хто став переможницею «Холостяка»: Цимбалюк приголомшив своїм вибором
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8