Помер заступник керівника апарату Камінь-Каширської РДА
Сьогодні, 12:08
Помер начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом Камінь-Каширської райдержадміністрації Митчик Сергій Степанович.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.
У віці 50 років помер заступник керівника апарату – начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом Камінь-Каширської райдержадміністрації Сергій Митчик.
«Відповідальний, виконавський, товариський, людяний... Завжди щедро ділився професійним досвідом, адже працював в органі виконавчої влади близько 30 років.
Горе для рідних, близьких, друзів, колег. Поділяємо біль родини та висловлюємо щирі співчуття.
Віримо, що Всемилостивий Господь прийме світлу душу спочилого в Царство Небесне. Вічна пам'ять.
"Назавжди – 50", – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.
У віці 50 років помер заступник керівника апарату – начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом Камінь-Каширської райдержадміністрації Сергій Митчик.
«Відповідальний, виконавський, товариський, людяний... Завжди щедро ділився професійним досвідом, адже працював в органі виконавчої влади близько 30 років.
Горе для рідних, близьких, друзів, колег. Поділяємо біль родини та висловлюємо щирі співчуття.
Віримо, що Всемилостивий Господь прийме світлу душу спочилого в Царство Небесне. Вічна пам'ять.
"Назавжди – 50", – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер заступник керівника апарату Камінь-Каширської РДА
Сьогодні, 12:08
Курс валют на 27 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
На війні загинув командир Російського добровольчого корпусу
Сьогодні, 10:15
Чи очікувати магнітні бурі 27 грудня: прогноз
Сьогодні, 10:12