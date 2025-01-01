Курс валют на 27 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,93 (-22 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,42 (-26 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,69 (-10 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 27 грудня. Долар втратив 22 коп. Євро зменшився у ціні на 26 коп. Польський злотий - на 10 коп.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,93 (-22 коп.)Курс євро1 євро — 49,42 (-26 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,69 (-10 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію