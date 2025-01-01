На війні загинув командир Російського добровольчого корпусу





Про це РДК повідомляє у Телеграмі.



"Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир - Денис "WhiteRex" Капустін. За попередніми даними - приліт FPV-дрона", - ідеться в повідомленні.



"Усі подробиці будуть оголошені пізніше - поки встановлюються деталі того, що сталося", - підкреслили в РДК.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Запорізькому напрямку фронту загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін.Про це РДК повідомляє у Телеграмі."Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир - Денис "WhiteRex" Капустін. За попередніми даними - приліт FPV-дрона", - ідеться в повідомленні."Усі подробиці будуть оголошені пізніше - поки встановлюються деталі того, що сталося", - підкреслили в РДК.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію