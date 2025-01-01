Хто став переможницею «Холостяка»: Цимбалюк приголомшив своїм вибором

Хто став переможницею «Холостяка»: Цимбалюк приголомшив своїм вибором
Український відомий актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк зробив остаточний вибір на проєкті і переможницею стала учасниця Надін.

Як стало відомо, Тарас врешті прийняв рішення щодо переможниці "Холостяка". За серце Цимбалюка боролися учасниці Настя і Надін.

Перед церемонією актор провів час з кожною з учасниць і побував з ними на романтичних побаченнях. З Надін Тарас зустрівся в саду, де ліпили з глини, а потім вирушили в готель. А ось із Настею актор плавав на човні озером, після чого привіз її на спа-процедури, які вони робили одне одному.

На фінальній церемонії дівчата з'явилися в гарних сукнях, а каблучку все ж отримала Надін. Настя поїхала додому і не особливо хотіла коментувати ситуацію.

"Часто я не відчував від тебе ініціативи... Для мене це ключ... Тому я кажу тобі спасибі, але пробач", - сказав Тарас Насті перед прощанням.

Потім Тарас звернувся до Надін і одягнув їй каблучку на палець.

"Ти дуже ніжна і вразлива. Але й дуже сильна. У тобі є пристрасть і внутрішній спокій, і зовнішня краса, і внутрішня глибина", - зазначив Цимбалюк.

Що відомо про Надін Головчук?

Надін Головчук – 26-річна фотомодель з Хмельницького. У дитинстві дівчина зіштовхнулась з булінгом через зовнішність та якось навіть задумувалась про те, щоб змінити ім'я.

Модель уміє постояти за себе. Вона мріє побудувати сім'ю, де відчуватиме спокій та захист. Ідеальний чоловік для Надін – «той, з яким безпечно у всіх значеннях цього слова».

«Зі світом я жорстка – так вимагає досвід. Але сім'я – це місце, де можна бути слабкою», – ділилась Головчук.

