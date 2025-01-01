У Києві стався вибух у автобусі
Сьогодні, 07:32
У Подільському районі Києва прогримів вибух в автобусі. Поліція вже почала з'ясовувати обставини інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.
Правоохоронці зазначили, що інформація про постраждалих встановлюється.
На місце інциденту направили наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби.
Трохи згодом у поліції уточнили, що, за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок інциденту немає.
"Транспортний засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Незабаром після того, як водій почав рух - стався вибух", - зазначили правоохоронці.
Вони додали, що на місці працює слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби.
Варто зауважити, що до офіційного повідомлення поліції чутки про вибух автобуса з'явилися в мережі. Також було опубліковано відео очевидців із місця події.
Telegram-канали стверджували, що інцидент стався на Виноградарі. Причина вибуху поки невідома.
Вибух у Києві
Нагадаємо, кілька тижнів тому в Дарницькому районі Києва пролунав вибух. У результаті загинула одна людина. Також спочатку було відомо про одного постраждалого.
Пізніше стало відомо, що там здетонував саморобний вибуховий пристрій. Це сталося в той момент, коли повз проходили військовослужбовці Нацгвардії.
Незабаром, коли на місце події прибули співробітники поліції і медики, прогримів другий вибух. Було поранено ще двох поліцейських.
