На Волині патрульні врятували водія, в якого на дорозі стався інсульт. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Волинські патрульні врятували водія, якому стало зле посеред дороги.
Про це
Днями в Ковелі патрульні Сергій Матвіюк та Руслан Романюк помітили автомобіль, що раптово зупинився посеред дороги. Як з'ясувалося, у водія були ознаки інсульту.
Напарники разом із небайдужими громадянами негайно кинулися на допомогу. До приїзду медиків вони постійно контролювали стан чоловіка. Поки один екіпаж займався врятованим, інший регулював рух на перехресті та перемістив автівку в безпечне місце.
Коли прибули лікарі, інспектори допомогли транспортувати чоловіка до реанімобіля. Надалі його ушпиталили.
