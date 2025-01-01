Пірнаючий циклон принесе на Волинь сніг, ожеледицю та пориви вітру

У зв'язку з переміщенням пірнаючого циклону та проходженням атмосферних фронтів, 27-29 грудня на Волині очікується ускладнення погодних умов.Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Так, 27 грудня вдень будуть пориви західного вітру, 15-20 м/с, невеликий сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.28-29 грудня очукують пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с, помірний сніг та мокрий сніг, місцями хуртовина, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Утворення снігового покриву до 5-8 см.Температура повітря становитиме від 4° морозу до 1º тепла.І рівень небезпечності (жовтий) – НМЯ І.Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнювати роботу об’єктів енергетики, зв’язку, комунальних служб.