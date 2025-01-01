Пірнаючий циклон принесе на Волинь сніг, ожеледицю та пориви вітру
Сьогодні, 08:25
У зв'язку з переміщенням пірнаючого циклону та проходженням атмосферних фронтів, 27-29 грудня на Волині очікується ускладнення погодних умов.
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Так, 27 грудня вдень будуть пориви західного вітру, 15-20 м/с, невеликий сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
28-29 грудня очукують пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с, помірний сніг та мокрий сніг, місцями хуртовина, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Утворення снігового покриву до 5-8 см.
Температура повітря становитиме від 4° морозу до 1º тепла.
І рівень небезпечності (жовтий) – НМЯ І.
Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнювати роботу об’єктів енергетики, зв’язку, комунальних служб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Так, 27 грудня вдень будуть пориви західного вітру, 15-20 м/с, невеликий сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
28-29 грудня очукують пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с, помірний сніг та мокрий сніг, місцями хуртовина, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Утворення снігового покриву до 5-8 см.
Температура повітря становитиме від 4° морозу до 1º тепла.
І рівень небезпечності (жовтий) – НМЯ І.
Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнювати роботу об’єктів енергетики, зв’язку, комунальних служб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Пірнаючий циклон принесе на Волинь сніг, ожеледицю та пориви вітру
Сьогодні, 08:25
У Києві стався вибух у автобусі
Сьогодні, 07:32
В Україні ліки можна буде придбати на заправках
Сьогодні, 03:41