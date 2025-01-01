Скандал на Волині: родина загиблого захисника звинувачує лікарів у вимаганні грошей





На Волині лікарі вимагали 200 грн за УЗД



У переддень Різдва до редакції звернулася жінка-військовослужбовиця Анастасія Мельник, яка перебуває у відпустці та на свята приїхала до родини з Вовчанського напрямку. Жінка розповіла про те, що у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні (МТМО) порушили права її 13-річного сина, батько якого загинув у війні з російськими окупантами, на безоплатне обстеження. Також цю ситуацію жінка публічно висвітлила на своїй сторінці у фейсбуці.



Так, за словами Анастасії, син потребував консультації уролога. Відповідне направлення на консультацію до лікаря мали від сімейного. Дитячий уролог Ковельського МТМО, який оглядав хлопця, направив його на УЗД-обстеження. Однак замість електронного направлення, як це передбачено вимогами та Програмою медичних гарантій, написав скерування без номеру на звичайному папірці. Підпис лікаря внизу направлення – Звоздяк О.І.



У кабінеті УЗД жінку попросили сплатити 200 гривень за обстеження. Після того, як Анастасія сказала, що вона – військовослужбовиця, а батько її дитини – загиблий у війні захисник, у кабінеті УЗД сказали, що можуть в такому разі зробити знижку та попросили оплатити 111 гривень. Жінка змушена була оплатити послугу, бо ніякі аргументи, каже, на медиків не діяли.



Жінка оплатила послугу і після цього поскаржилася на гарячу лінію Нацслужби здоров’я, де відповіли, що її сина мали б обстежувати безоплатно, адже лікарня має укладений договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг. Також Анастасія викликала поліцію та написала заяву про протиправні дії лікарів Ковельського МТМО.



"Причина не в грошах, не в тому, що я – учасниця бойових дій, а в тому, що моя дитина – син загиблого у війні військовослужбовця. Оскільки наш ТЦК та СП ще не видав посвідчення дитини загиблого у війні військовослужбовця (процедура дуже довготривала), ми маємо відповідну довідку, якою завжди користуємося в ситуаціях, коли це потрібно. Держава виплачує дитині компенсацію за загиблого батька, а Ковельська лікарня зробила знижку у 89 гривень за його загибель. Хто їм дав право порушувати ст. 12 Закону України про соціальні гарантії ветеранів війни, загиблих у війні військовослужбовців та членів їх сімей? Там не вказано, що хтось має право вирішувати, з яким направленням хтось кудись має йти на обстеження у ДЕРЖАВНІЙ лікарні. Ковельська лікарня – це державна установа країни, в якій війна, в якій гинуть люди. І батько мого сина загинув в тому числі й за тих медиків, які тепер вирішують, з яким направленням його сину йти на УЗД", – каже Анастасія Мельник.



Як відреагувало керівництво лікарні



Також жінка написала звернення до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, оскільки вбачає в діях медиків Ковельського МТМО порушення прав людини.



Медична директорка Ковельського МТМО Олена Деркач заявила, що у медзакладі усі обстеження для пацієнтів, які мають електронне направлення на обстеження, є безоплатними, не кажучи вже про учасників бойових дій та членів сімей загиблих у війні військовослужбовців. "Якби жінка мала електронне скерування від лікаря, то це обстеження стовідсотків було б безкоштовним, незалежно від статусу пацієнта – звичайного чи пільгової категорії. Тим більше, у нашій лікарні все є безоплатним для учасників бойових дій. Якщо є якісь непорозуміння – я прошу людей звертатися особисто до мене або до генерального директора Валентина Вітра", – розповіла медична директорка Ковельського МТМО.



Тож у цій ситуації є очевидним те, що саме лікар-уролог мав би видати електронне направлення на обстеження, щоб дитина змогла пройти його безоплатно, а не видавати натомість якийсь папірець, написаний від руки.

