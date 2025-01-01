У Луцьку дитину не прийняли до садочка та не дали спуститись в укриття під час тривоги

У Луцьку дитину не прийняли до садочка та не дали спуститись в укриття під час тривоги
У Луцьку батьки скаржаться, що не можуть завести дітей до садочка під час тривоги, навіть за умови спуску в укриття.

Про цю проблему розповіла Олена Кучер в одній з луцьких фейсбук-груп, передає "Конкурент".

«В 31 садочку, не приймають, коментуючи, що вихователі сидять в укритті. Коли я сказала, що можу завезти дитину до них в укриття, мені сказали, що заборонено. Ок, але я держслужбовець, і в мене вимагають явитися на роботу. Питання, чому я не можу завезти свою дитину в укриття садочка, сама переодягнути її там і лишити там?», – запитала лучанка.

Журналісти сайту «Конкурент» розпитали про процедуру прийняття дітей у дитсадках під час тривоги директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря.

За його словами, у садочку не мають права відмовити батькам з дитиною у доступі до укриття.

«Якщо є бажання під час тривоги здати дитину в садочок на виховання, всі вихователі назустріч йдуть і приймають всі садочки без винятку. Можливо якісь індивідуальні випадки є, я не можу за кожного ручатися. Ми працювали з керівниками, якщо в цей час є така можливість, коли ведуть дітей під час тривоги, ми приймаємо. Бо ми розуміємо, що краще бути у нас в укритті, ніж на 9 поверсі», – наголосив Бондар.

Відповідно, працівники садочка зобов'язані під час тривоги прийняти дитину та перейти до укриття або ж дозволити спуститись із нею батькам, а після завершення тривоги повернутись до звичного розпорядку роботи.

