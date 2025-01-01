Більшість областей з графіками: в «Укренерго» повідомили про відключення 28 грудня

Більшість областей з графіками: в «Укренерго» повідомили про відключення 28 грудня
В Україні 28 грудня продовжать діяти графіки відключень електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Вимкнення світла будуть у більшості областей.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що в більшості регіонів України протягом усієї доби 28 грудня будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Причина обмежень - наслідки російських масованих терактів проти енергетики, зокрема масштабного ракетно-дронового теракту 27 грудня. Кількість одночасно задіяних черг не розкривається.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Окремо в "Укренерго" зупинилися на Києві, де зберігається важка ситуація внаслідок російського теракту 27 грудня. За заявою компанії, в столиці та в Київській області ведуть відновлювальні роботи.

"У Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених енергооб’єктах тривають", - сказано у заяві "Укренерго".

Нагадаємо, що в ніч на 27 грудня російські окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт проти України.

