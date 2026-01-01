Курс валют на 6 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 6 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 6 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 9 копійок і становить 43,80 гривні. Змінилися й показники євро (додав 7 копійок) та злотого (знизився на 2 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,80 (+9 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,90(+7 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,91 (-2 коп.)

