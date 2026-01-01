У Луцьку накривали пам’ятники на меморіалі, щоб захистити від пташиного посліду





Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого), комунальники очистили пам’ятник Василю Мойсею та меморіальний знак воїнам-інтернаціоналістам та на певний час накрили плівкою. З таким проханням до міськради звернулась спілка воїнів Афганістану.



Також до 20 лютого тимчасово накривали пам’ятник Герою Небесної сотні Василю Мойсею. У цей день в Україні вшановують подвиг учасників Революції Гідності та пам’ять Героїв Небесної сотні.



Станом на сьогодні захисну плівку з пам’ятників на меморіалі вже зняли.



Всі пам’ятні знаки на меморіалі «Вічна слава» перебувають у задовільному стані й ремонту не потребують, наголошують у міськраді.



Останнє обстеження комплексу проводили напередодні 20 лютого. Кошти на утримання та очищення пам’ятників у бюджеті окремо не передбачені, їх виконували у межах санітарного прибирання територій Луцької міської громади.

