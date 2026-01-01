У Луцьку накривали пам’ятники на меморіалі, щоб захистити від пташиного посліду
Сьогодні, 08:20
У Луцьку на меморіальному комплексі «Вічна слава» на просп. Василя Мойсея тимчасово накривали частину пам’ятників захисними плівками.
Це зробили для того, щоб вони не бруднились пташиним послідом, пояснили misto.media у відповіді на інформаційний запит у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міськради.
Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого), комунальники очистили пам’ятник Василю Мойсею та меморіальний знак воїнам-інтернаціоналістам та на певний час накрили плівкою. З таким проханням до міськради звернулась спілка воїнів Афганістану.
Також до 20 лютого тимчасово накривали пам’ятник Герою Небесної сотні Василю Мойсею. У цей день в Україні вшановують подвиг учасників Революції Гідності та пам’ять Героїв Небесної сотні.
Станом на сьогодні захисну плівку з пам’ятників на меморіалі вже зняли.
Всі пам’ятні знаки на меморіалі «Вічна слава» перебувають у задовільному стані й ремонту не потребують, наголошують у міськраді.
Останнє обстеження комплексу проводили напередодні 20 лютого. Кошти на утримання та очищення пам’ятників у бюджеті окремо не передбачені, їх виконували у межах санітарного прибирання територій Луцької міської громади.
