Ціни на бензин А-95 можуть зрости ще більше: експерт озвучив прогноз

Ціни на бензин марки А-95 в Україні найближчими тижнями можуть зрости ще приблизно на 2 грн за літр.Такий прогноз озвучив член Українського товариства фінансових аналітиківв ефірі День.LIVE.За його словами, наразі учасники ринку займають вичікувальну позицію. Переробні підприємства та гуртові постачальники не поспішають реалізовувати великі обсяги пального, обмежуючись невеликими партіями.«Коли до них звертаються з запитом на бензин чи дизель, вони пропонують зачекати, щоб зрозуміти, як розвиватиметься ситуація далі, і лише після цього ухвалюють рішення про відвантаження», — пояснив експерт.Шевчишин зазначив, що для повноцінної оцінки тенденцій на ринку потрібно щонайменше два тижні. Саме за цей час стане зрозуміло, чи збережеться поточний ціновий тренд.Ціни на пальне в Україні — яка ситуація заразЗазначимо, що аналітик не виключає й альтернативного сценарію. Якщо напруження на Близькому Сході швидко знизиться, вартість пального може повернутися до попередніх рівнів — близько 60 грн за літр бензину та дизеля уже впродовж цього сезону.Нагадаємо, на українських АЗС ціни на бензин і дизель можуть злетіти до 100–150 грн за літр.У соцмережах прокотилася хвиля паніки: водії масово скаржаться на різке здорожчання пального.Тим часом президент Зеленский зібрав уряд та зробив заяву щодо зростання цін на бензин і дизель. Він запевнив, що перебоїв із постачанням пального не буде.