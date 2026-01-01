Ціни на бензин А-95 можуть зрости ще більше: експерт озвучив прогноз

Ціни на бензин А-95 можуть зрости ще більше: експерт озвучив прогноз
Ціни на бензин марки А-95 в Україні найближчими тижнями можуть зрости ще приблизно на 2 грн за літр.

Такий прогноз озвучив член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин в ефірі День.LIVE.

За його словами, наразі учасники ринку займають вичікувальну позицію. Переробні підприємства та гуртові постачальники не поспішають реалізовувати великі обсяги пального, обмежуючись невеликими партіями.

«Коли до них звертаються з запитом на бензин чи дизель, вони пропонують зачекати, щоб зрозуміти, як розвиватиметься ситуація далі, і лише після цього ухвалюють рішення про відвантаження», — пояснив експерт.

Шевчишин зазначив, що для повноцінної оцінки тенденцій на ринку потрібно щонайменше два тижні. Саме за цей час стане зрозуміло, чи збережеться поточний ціновий тренд.

Ціни на пальне в Україні — яка ситуація зараз
Зазначимо, що аналітик не виключає й альтернативного сценарію. Якщо напруження на Близькому Сході швидко знизиться, вартість пального може повернутися до попередніх рівнів — близько 60 грн за літр бензину та дизеля уже впродовж цього сезону.

Нагадаємо, на українських АЗС ціни на бензин і дизель можуть злетіти до 100–150 грн за літр.

У соцмережах прокотилася хвиля паніки: водії масово скаржаться на різке здорожчання пального.

Тим часом президент Зеленский зібрав уряд та зробив заяву щодо зростання цін на бензин і дизель. Він запевнив, що перебоїв із постачанням пального не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пальне, здорожчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку накривали пам’ятники на меморіалі, щоб захистити від пташиного посліду
Сьогодні, 08:20
Ціни на бензин А-95 можуть зрости ще більше: експерт озвучив прогноз
Сьогодні, 07:15
Що посіяти на розсаду в березні: перелік овочів та квітів від експерта
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 6 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 6 березня
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8