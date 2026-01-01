Кидалася на людей і матюкалася: логопединя знову влаштувала скандал у ліцеї на Волині

У Камені-Каширському затримали жінку, яка конфліктувала в навчальному закладі.

Інцидент відбувся 20 квітня, в одному з ліцеїв міста, – повідомили у пресслужбі волинської поліції.

До закладу прийшла колишня працівниця, яку звільнили декілька тижнів тому через негідну поведінку, та вчинила конфлікт з вчителями і інспекторкою служби освітньої безпеки.

Жінка кричала, вживала нецензурну лайку, погрожувала, розкидала майно, не реагувала на законні вимоги поліцейської.

«На місце події прибув наряд правоохоронців. Особу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські оформили на фігурантку протоколи за ст. 173 і 185 КУпАП», – йдеться у повідомленні.

Також за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 345 КК України.

Сайт «Конкурент» з'ясував, що мова йде про вчительку-логопединю, яка напередодні теж вчиняла скандал і матюкалася до вдови воїна. Згодом її звільнили і призначили 40 годин громадських робіт. Сама логопединя вважає це «підставою».

У коментарі журналістам директорка Камінь-Каширського ліцею №1 ім. Євгена Шабліовського Людмила Тішкова підтвердила, що у школу забігла звільнена раніше логопединя Іванна Деркач.

На місці відразу викликали поліцію. Нині вона і займається жінкою.

«Вона десь забігла, її затримали. Ми у той час усі були на уроках.

Колектив до неї ніякого відношення не мав, а чого вона забігла, не знаємо. Людина звільнена, її давно не було. А чому вона прийшла, нічого не знаю. Я не розмовляла з нею. Цим займається поліція», – розповіла директорка Людмила Тішкова.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
