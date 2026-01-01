Кидалася на людей і матюкалася: логопединя знову влаштувала скандал у ліцеї на Волині
Сьогодні, 20:38
У Камені-Каширському затримали жінку, яка конфліктувала в навчальному закладі.
Інцидент відбувся 20 квітня, в одному з ліцеїв міста, – повідомили у пресслужбі волинської поліції.
До закладу прийшла колишня працівниця, яку звільнили декілька тижнів тому через негідну поведінку, та вчинила конфлікт з вчителями і інспекторкою служби освітньої безпеки.
Жінка кричала, вживала нецензурну лайку, погрожувала, розкидала майно, не реагувала на законні вимоги поліцейської.
«На місце події прибув наряд правоохоронців. Особу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські оформили на фігурантку протоколи за ст. 173 і 185 КУпАП», – йдеться у повідомленні.
Також за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 345 КК України.
Сайт «Конкурент» з'ясував, що мова йде про вчительку-логопединю, яка напередодні теж вчиняла скандал і матюкалася до вдови воїна. Згодом її звільнили і призначили 40 годин громадських робіт. Сама логопединя вважає це «підставою».
У коментарі журналістам директорка Камінь-Каширського ліцею №1 ім. Євгена Шабліовського Людмила Тішкова підтвердила, що у школу забігла звільнена раніше логопединя Іванна Деркач.
На місці відразу викликали поліцію. Нині вона і займається жінкою.
«Вона десь забігла, її затримали. Ми у той час усі були на уроках.
Колектив до неї ніякого відношення не мав, а чого вона забігла, не знаємо. Людина звільнена, її давно не було. А чому вона прийшла, нічого не знаю. Я не розмовляла з нею. Цим займається поліція», – розповіла директорка Людмила Тішкова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кидалася на людей і матюкалася: логопединя знову влаштувала скандал у ліцеї на Волині
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 21 квітня
Сьогодні, 20:00
«Ваш рідний звільнений»: з російського полону додому повернувся волинянин Андрій Артисюк
Сьогодні, 19:07
У Білорусі не фіксують стягування військ до кордону, - ДПСУ
Сьогодні, 17:17