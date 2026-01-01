Кидалася на людей і матюкалася: логопединя знову влаштувала скандал у ліцеї на Волині





Інцидент відбувся 20 квітня, в одному з ліцеїв міста, – повідомили у пресслужбі волинської поліції.



До закладу прийшла колишня працівниця, яку звільнили декілька тижнів тому через негідну поведінку, та вчинила конфлікт з вчителями і інспекторкою служби освітньої безпеки.



Жінка кричала, вживала нецензурну лайку, погрожувала, розкидала майно, не реагувала на законні вимоги поліцейської.



«На місце події прибув наряд правоохоронців. Особу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські оформили на фігурантку протоколи за ст. 173 і 185 КУпАП», – йдеться у повідомленні.



Також за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 345 КК України.



У коментарі журналістам директорка Камінь-Каширського ліцею №1 ім. Євгена Шабліовського Людмила Тішкова підтвердила, що у школу забігла звільнена раніше логопединя Іванна Деркач.



На місці відразу викликали поліцію. Нині вона і займається жінкою.



«Вона десь забігла, її затримали. Ми у той час усі були на уроках.



Колектив до неї ніякого відношення не мав, а чого вона забігла, не знаємо. Людина звільнена, її давно не було. А чому вона прийшла, нічого не знаю. Я не розмовляла з нею. Цим займається поліція», – розповіла директорка Людмила Тішкова.

