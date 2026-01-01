За 2 дні у Луцьку зібрали понад 15 тонн сміття. Найбільше — на Гнідавському болоті





Нагадаємо, упродовж 17–18 квітня у місті тривала екологічна толока, її влаштували до Дня довкілля.



До прибирання долучилось понад 2 тисячі людей, які прибирали на близько 40 локаціях, розповіла у коментарі Оксана Лисак.



Точну кількість учасників не рахували, але орієнтуються на виданий інвентар: наприклад, роздали близько 1 500 пар рукавиць. Однак частина учасників, зокрема колективи підприємств, приходили зі своїм інвентарем. Приміром, у компанії Modern Expo на толоку вийшло пів сотні працівників.



До прибирання також активно долучалися школи, садочки, ОСББ та комунальні підприємства. Ті, хто працював на власних територіях, користувалися власним інвентарем.



«Сміття цього року було чимало, попри те, що території після толоки виглядають значно чистішими, проблема засмічення нікуди не зникає», — зазначила Оксана Лисак.



Серед зібраного сміття переважно було скло, пластик, алюмінієві банки, упаковки від їжі, а також автомобільні шини. Зокрема, на Гнідавському болоті їх особливо багато, через рибалок, які залишали їх упродовж зими, каже представниця міськради.

