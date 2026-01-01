Автошколи Луцька підняли ціни через пальне: скільки коштує навчання зараз





Навчання складається з теоретичного курсу та практичного водіння. У середньому повний курс включає близько 40 годин практики, а загальна вартість залежить від формату оплати та кількості додаткових занять.





Driver Autoschool



У Driver Autoschool практичний курс водіння коштує 30 000 гривень. Він включає 40 годин практики, пальне та реєстрацію на практичний курс. Додаткових витрат за пальне чи заняття не передбачено, оплату дозволяють здійснювати поетапно.



Теоретичний курс коштує 3 000 гривень. Учні отримують доступ до онлайн-платформи з правилами дорожнього руху та тестами для підготовки до іспиту.



Pride School



У Pride School вартість практичного навчання становить 700 гривень за одну годину водіння. За стандартом учні повинні пройти близько 40 годин практики, що в середньому становить близько 28 000 гривень.



На старті пропонують пакет із 14 годин за 9 800 гривень, а також додатково сплачується 3 000 гривень за реєстрацію на практичний курс. Теоретичний курс коштує 2 000 гривень і може проходити як у класі, так і онлайн.



У школі зазначають, що зростання вартості пов’язане зі збільшенням витрат на пальне: раніше година водіння коштувала близько 150 гривень, нині — 700 гривень.



Загалом повний курс навчання у школі обходиться приблизно у 33 000 гривень.



Волинська обласна автошкола «ВСА»



У Волинській обласній автошколі «ВСА» вартість практичного курсу становить 6 000 гривень, не враховуючи пального.



Додатково учні оплачують пальне — орієнтовно 5 літрів на один виїзд. Загалом практичне навчання складається з 20 виїздів. У школі зазначають, що вартість навчання не змінювалась, а коливання цін на пальне не вплинули на ціну курсу.



Теоретичний курс коштує 3 000 гривень.



Нагадаємо, що восени 2025 року вартість навчання у луцьких автошколах була нижчою. Зокрема, у Driver Autoschool повний курс коштував близько 18 100 гривень; Pride School — від 18 до 21 тисячі гривень; у Волинській обласній автошколі «ВСА» — близько 16 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість навчання в автошколах Луцька за останній період суттєво відрізняється залежно від закладу та моделі оплати. У частині шкіл пояснюють зміни зростанням витрат на пальне та обслуговування автомобілів, однак підхід до формування ціни залишається різним.Журналісти ВСН дізналися, скільки сьогодні коштує навчання на категорію B у трьох луцьких автошколах — Driver Autoschool, Pride School та Волинській обласній автошколі «ВСА».Навчання складається з теоретичного курсу та практичного водіння. У середньому повний курс включає близько 40 годин практики, а загальна вартість залежить від формату оплати та кількості додаткових занять.У Driver Autoschool практичний курс водіння коштує 30 000 гривень. Він включає 40 годин практики, пальне та реєстрацію на практичний курс. Додаткових витрат за пальне чи заняття не передбачено, оплату дозволяють здійснювати поетапно.Теоретичний курс коштує 3 000 гривень. Учні отримують доступ до онлайн-платформи з правилами дорожнього руху та тестами для підготовки до іспиту.У Pride School вартість практичного навчання становить 700 гривень за одну годину водіння. За стандартом учні повинні пройти близько 40 годин практики, що в середньому становить близько 28 000 гривень.На старті пропонують пакет із 14 годин за 9 800 гривень, а також додатково сплачується 3 000 гривень за реєстрацію на практичний курс. Теоретичний курс коштує 2 000 гривень і може проходити як у класі, так і онлайн.У школі зазначають, що зростання вартості пов’язане зі збільшенням витрат на пальне: раніше година водіння коштувала близько 150 гривень, нині — 700 гривень.Загалом повний курс навчання у школі обходиться приблизно у 33 000 гривень.У Волинській обласній автошколі «ВСА» вартість практичного курсу становить 6 000 гривень, не враховуючи пального.Додатково учні оплачують пальне — орієнтовно 5 літрів на один виїзд. Загалом практичне навчання складається з 20 виїздів. У школі зазначають, що вартість навчання не змінювалась, а коливання цін на пальне не вплинули на ціну курсу.Теоретичний курс коштує 3 000 гривень.Нагадаємо, що восени 2025 року вартість навчання у луцьких автошколах була нижчою. Зокрема, у Driver Autoschool повний курс коштував близько 18 100 гривень; Pride School — від 18 до 21 тисячі гривень; у Волинській обласній автошколі «ВСА» — близько 16 тисяч гривень.

