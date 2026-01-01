Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану і загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці.

Як передає Укрінформ, про це свідчать картки документів на сайті Верховної Ради №15197 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №15198 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Президент повернув їх до парламенту зі своїм підписом 30 квітня.

28 квітня Верховна Рада ухвалила закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці. Строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжено до 2 серпня 2026 року.

