У Ковелі завершили будівництво сучасного житла для переселенців за підтримки ЄС. ФОТО

У Ковелі завершили один із ключових соціальних проєктів — новий житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб на 70 квартир. Завдяки фінансуванню Європейського Союзу тут зможуть оселитися понад 200 людей, які втратили домівки через війну.Сучасний житловий комплекс для ВПО, який налічує 70 квартир, може прийняти 210 переселенців, включно з родинами з дітьми, ветеранами та людьми з інвалідністю, що шукали прихистку у нашому регіоні.Це важливе досягнення – перший проєкт програми «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні», який був повністю завершений серед дев’яти громад-учасниць, став можливим завдяки фінансуванню Європейського Союзу, реалізований під управлінням Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), а також підтримці місцевої влади.Новий житловий комплекс вартістю приблизно 5 мільйонів євро був побудований відповідно до сучасних технічних та екологічних стандартів для забезпечення комфортного, безпечного та енергоефективного проживання. В його основу закладені передові будівельні технології, що гарантують високу теплоізоляцію, зменшення енергоспоживання та мінімізацію впливу на навколишнє середовище. Використання сучасних енергозберігаючих систем, сонячних панелей та автоматизованих систем контролю температури та автоматичного водопостачання відображає найкращі світові практики сталого розвитку.Крім того, новобудова обладнана укриттям із системою вентиляції та запасним виходом. Квартири на першому поверсі передбачені для маломобільних груп населення.Крім технічних переваг, комплекс відповідає високим екологічним стандартам, включаючи використання екологічно чистих матеріалів, систем сортування відходів та озеленення навколо будівлі. Це не лише сприяє збереженню навколишнього середовища, а й створює приємне та здорове середовище для мешканців.Цей проєкт має надзвичайно важливе соціальне значення. ВПО, які отримали можливість оселитися у новому житлі, отримують не лише дах над головою, а й шанс на стабільне та гідне життя. Інтеграція у місцеву громаду сягне нових висот завдяки створенню комфортних умов для мешканців, можливістю працевлаштування, участі в громадських ініціативах та доступу до освіти.«У нашому місті це вже другий житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб, що робить його важливою опорою для сімей, які переїхали до нас. Разом із нашими європейськими партнерами ми продовжуємо підтримувати нашу громаду, зокрема приймаючи та допомагаючи людям, які були вимушені покинути свої домівки через війну. Окрім коштів, люб’язно наданих Європейським Союзом, громада також виділила власні кошти. Маємо сподівання, що люди які отримали житло інтегруються в нашу громаду», наголосив голова міської радиЗавершення будівництва цього комплексу відкриває нову сторінку у соціальній політиці міста та регіону. Уряд і громадськість сподіваються, що цей проєкт стане натхненням для подальших ініціатив, спрямованих на покращення життя і створення сприятливого середовища для всіх мешканців.«Триваючі російські бойові дії серйозно порушили нормальне життя по всій Україні — саме тому зміцнення громад є таким же важливим, як і відновлення інфраструктури», — заявила Посол ЄС в Україні«Фінансуючи облаштування житла для переміщених осіб у Ковелі, Європейський Союз допомагає місту забезпечити тих, хто був змушений залишити свої домівки, можливістю жити в безпеці, стабільності та з гідністю. Це солідарність у дії: підтримка, яка допомагає громадам впоратися з викликами сьогодні та швидше відновитися завтра».