Виявили нове поховання під час польсько-українських розкопок на Волині





Про це у четвер, 30 квітня, повідомило польське видання polsatnews.pl з посиланням на Інститут національної пам’яті Польщі (ІНП), пише



Науковці наголошують, що ці роботи є «боротьбою з часом», адже дедалі менше залишається свідків, які можуть вказати на місця поховань. Про могилу біля цвинтаря повідомив лісник, який натрапив на людську кістку.



«У могильній ямі на глибині близько 30 см виявлено кістки черепа, ребер, таза та довгі кістки, частково пошкоджені», – повідомили в Інституті національної пам’яті.



Дослідники припускають, що в Острівках може бути більше поховань. Роботи охоплюють, зокрема, криницю, куди могли скидати тіла, а також так зване «Трупне поле», де раніше ексгумували 231 людину.



За словами археологині та керівниці Кресового відділу Бюро пошуку й ідентифікації ІНП Домініки Сємінської, через масштаб робіт археологи використовують важку техніку, водночас дотримуючись усіх процедур – українська сторона видає окремі дозволи на археологічні дослідження та ексгумації.



«Ми використовуємо екскаватори, бо це значно пришвидшує роботи. Працюємо на великих територіях, шукаємо залишки будівель і мусимо це все відкрити. Якщо під шаром ґрунту з’являється археологічний об’єкт – темніша пляма чи порушення структури – тоді вже працюємо вручну», – зазначила вона.



Судово-медичний експерт із Вроцлавського медичного університету Лукаш Шлешковський пояснив, що на першому етапі дослідники оглядають поховання, щоб з’ясувати спосіб захоронення. Після цього проводять дослідження, які дають змогу встановити характер травм, а також відбирають генетичний матеріал для ідентифікації загиблих.



Нагадаємо, польсько-українські розкопки на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області розпочали 22 квітня. У перший день там виявили братську могилу з рештками п’яти людей. Поховання було розташоване на території колишньої садиби «Стражиця» у Волі Островецькій – приблизно за десять метрів від місця пам’яті, де у 1992 році вже проводили ексгумації. Цьогоріч роботи триватимуть до 1 травня.



Їх ініціювали у зв’язку з подіями кінця серпня 1943 року, коли села Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За архівними даними, більшість мешканців загинула, а населені пункти були спалені. В Українському інституті національної пам’яті закликали до польсько-українського діалогу для вшанування пам’яті цивільних жертв з обох сторін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час польсько-українських розкопок на території колишнього села Острівки Волинської області виявили останки людини. Раніше науковці знайшли неподалік братську могилу.Про це у четвер, 30 квітня, повідомило польське видання polsatnews.pl з посиланням на Інститут національної пам’яті Польщі (ІНП), пише zaxid.net Науковці наголошують, що ці роботи є «боротьбою з часом», адже дедалі менше залишається свідків, які можуть вказати на місця поховань. Про могилу біля цвинтаря повідомив лісник, який натрапив на людську кістку.«У могильній ямі на глибині близько 30 см виявлено кістки черепа, ребер, таза та довгі кістки, частково пошкоджені», – повідомили в Інституті національної пам’яті.Дослідники припускають, що в Острівках може бути більше поховань. Роботи охоплюють, зокрема, криницю, куди могли скидати тіла, а також так зване «Трупне поле», де раніше ексгумували 231 людину.За словами археологині та керівниці Кресового відділу Бюро пошуку й ідентифікації ІНП Домініки Сємінської, через масштаб робіт археологи використовують важку техніку, водночас дотримуючись усіх процедур – українська сторона видає окремі дозволи на археологічні дослідження та ексгумації.«Ми використовуємо екскаватори, бо це значно пришвидшує роботи. Працюємо на великих територіях, шукаємо залишки будівель і мусимо це все відкрити. Якщо під шаром ґрунту з’являється археологічний об’єкт – темніша пляма чи порушення структури – тоді вже працюємо вручну», – зазначила вона.Судово-медичний експерт із Вроцлавського медичного університетупояснив, що на першому етапі дослідники оглядають поховання, щоб з’ясувати спосіб захоронення. Після цього проводять дослідження, які дають змогу встановити характер травм, а також відбирають генетичний матеріал для ідентифікації загиблих.Нагадаємо, польсько-українські розкопки на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області розпочали 22 квітня. У перший день там виявили братську могилу з рештками п’яти людей. Поховання було розташоване на території колишньої садиби «Стражиця» у Волі Островецькій – приблизно за десять метрів від місця пам’яті, де у 1992 році вже проводили ексгумації. Цьогоріч роботи триватимуть до 1 травня.Їх ініціювали у зв’язку з подіями кінця серпня 1943 року, коли села Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За архівними даними, більшість мешканців загинула, а населені пункти були спалені. В Українському інституті національної пам’яті закликали до польсько-українського діалогу для вшанування пам’яті цивільних жертв з обох сторін.

