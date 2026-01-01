У квітні - нижче нуля: Луцьк побив черговий температурний рекорд





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, пише



Синоптики поінформували, що попередній рекорд був 21 квітня, коли мінімальна температура повітря в місті знизилась до -3,1°﻿С.



Синоптики також зазначили, що попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1994 році. Тоді температура повітря теж опустилася до -3,1°﻿С.



Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.



Температурні рекорди у Луцьку в 2026 році



Перший у 2026 році рекорд максимальної температури зафіксували в Луцьку 12 березня. Тоді стовпчики термометрів показали +17,7°﻿С. Другий температурний рекорд був зафіксований 15 березня — температура повітря підвищилася до +13,9°﻿С.



Третій температурний рекорд синоптики зареєстрували 16 березня 2026 року, коли на термометрах було +14,4°﻿С. 28 березня в місті Луцьку зафіксували четвертий рекорд максимальної температури повітря — +18,4°﻿С.

У четвер, 30 квітня, місті Луцьку зафіксували другий за місяць рекорд мінімальної температури повітря. Вночі стовчики термометрів показали -2,9°﻿С.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію