У квітні - нижче нуля: Луцьк побив черговий температурний рекорд

У четвер, 30 квітня, місті Луцьку зафіксували другий за місяць рекорд мінімальної температури повітря. Вночі стовчики термометрів показали -2,9°﻿С.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.

Синоптики поінформували, що попередній рекорд був 21 квітня, коли мінімальна температура повітря в місті знизилась до -3,1°﻿С.

Синоптики також зазначили, що попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1994 році. Тоді температура повітря теж опустилася до -3,1°﻿С.

Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.

Температурні рекорди у Луцьку в 2026 році

Перший у 2026 році рекорд максимальної температури зафіксували в Луцьку 12 березня. Тоді стовпчики термометрів показали +17,7°﻿С. Другий температурний рекорд був зафіксований 15 березня — температура повітря підвищилася до +13,9°﻿С.

Третій температурний рекорд синоптики зареєстрували 16 березня 2026 року, коли на термометрах було +14,4°﻿С. 28 березня в місті Луцьку зафіксували четвертий рекорд максимальної температури повітря — +18,4°﻿С.

Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Архітектурний хамелеон: чому HPL-панелі стали головним викликом для звичного фасаду
Сьогодні, 15:54
Виявили нове поховання під час польсько-українських розкопок на Волині
Сьогодні, 15:50
Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану і загальної мобілізації
Сьогодні, 15:14
У Ковелі завершили будівництво сучасного житла для переселенців за підтримки ЄС. ФОТО
Сьогодні, 15:02
