У квітні - нижче нуля: Луцьк побив черговий температурний рекорд
Сьогодні, 16:08
У четвер, 30 квітня, місті Луцьку зафіксували другий за місяць рекорд мінімальної температури повітря. Вночі стовчики термометрів показали -2,9°С.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.
Синоптики поінформували, що попередній рекорд був 21 квітня, коли мінімальна температура повітря в місті знизилась до -3,1°С.
Синоптики також зазначили, що попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1994 році. Тоді температура повітря теж опустилася до -3,1°С.
Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.
Температурні рекорди у Луцьку в 2026 році
Перший у 2026 році рекорд максимальної температури зафіксували в Луцьку 12 березня. Тоді стовпчики термометрів показали +17,7°С. Другий температурний рекорд був зафіксований 15 березня — температура повітря підвищилася до +13,9°С.
Третій температурний рекорд синоптики зареєстрували 16 березня 2026 року, коли на термометрах було +14,4°С. 28 березня в місті Луцьку зафіксували четвертий рекорд максимальної температури повітря — +18,4°С.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.
Синоптики поінформували, що попередній рекорд був 21 квітня, коли мінімальна температура повітря в місті знизилась до -3,1°С.
Синоптики також зазначили, що попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1994 році. Тоді температура повітря теж опустилася до -3,1°С.
Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.
Температурні рекорди у Луцьку в 2026 році
Перший у 2026 році рекорд максимальної температури зафіксували в Луцьку 12 березня. Тоді стовпчики термометрів показали +17,7°С. Другий температурний рекорд був зафіксований 15 березня — температура повітря підвищилася до +13,9°С.
Третій температурний рекорд синоптики зареєстрували 16 березня 2026 року, коли на термометрах було +14,4°С. 28 березня в місті Луцьку зафіксували четвертий рекорд максимальної температури повітря — +18,4°С.
У квітні - нижче нуля: Луцьк побив черговий температурний рекорд
Сьогодні, 16:08
