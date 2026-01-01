У місті на Волині цивільні побилися з працівниками ТЦК





Як повідомили в групі комунікацій Волинського обласного територіального центру комплектування і соцпідтримки, інцидент стався під час проведення оповіщення. Чоловіки не надали військово-облікових документів, пише



Відео інциденту з'явилося у соцмережах. На місці також був екіпаж патрульної поліції.



Військовозобов'язаних, які були учасниками бійки, доставили до районного ТЦК та СП. Щодо інших провели перевірку, за результатами якої "прийнято відповідні рішення". Які саме — в ТЦК не уточнюють.



"Нагадуємо про обов’язок військовозобов’язаних мати при собі документи та пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб. Закликаємо громадян дотримуватися законодавства та не перешкоджати роботі відповідних служб", — зазначили в групі комунікацій.



В обласному ТЦК додали, що обставини інциденту з'ясовують правоохоронні органи. Речниця Нацполіції області Ольга Бузулук у коментарі Суспільному зазначила, що наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію