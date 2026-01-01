Трирічній дівчинці з Луцька лікарі провели надскладну операцію





Про це пише



У маленької Єви діагностували двобічну нефробластому. Про діагноз донечки – пухлину Вільямса – батьки дізналися у березні цього року. Мама помітила незвичне ущільнення в животі Єви, коли обіймала її перед сном. Сімейний лікар одразу скерував дитину на УЗД, під час якого виявили пухлини обох нирок, повідомили у Центрі у четвер, 30 квітня.



Новоутворення були значних розмірів, тож одномоментне хірургічне видалення було неможливим. Онкологи в Луцьку розпочали протокольне лікування, і після шести тижнів терапії з’явилася можливість виконати операцію. Тож рідні дівчинки звернулися до спеціалістів Клініки спеціалізованої хірургії Центру.



«За результатами КТ до початку хіміотерапії нирки були значно збільшені: ліва займала майже третину черевної порожнини, а пухлина у правій - близько половини самого органа. У подібних ситуаціях іноді йдеться навіть про повне видалення нирок. Але хіміотерапія дала дуже хороший результат, і ми змогли виконати двобічну резекцію, рекомендовану сучасним протоколом, зберігши дитині нирки», – каже пластичний та дитячий хірург Орест Лешневський.



Після операції дівчинка почувається добре, функція нирок збережена. Попереду ще завершення онкологічного лікування в Луцьку, яке має остаточно допомогти здолати хворобу.





Хірурги Центру дитячої медицини провели надскладну операцію 3-річній дівчинці з Луцька – резекцію (часткове видалення) обох нирок. Аби врятувати маленьку пацієнтку їм довелося видалити дві третини однієї нирки та третину іншої, і при цьому зберегли їх функцію.

