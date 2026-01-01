Пілот Повітряних Сил ЗСУ, Герой України Вадим Ворошилов передав у волинський музей свої речі

Вадим Ворошилов "Karaya" передав у Волинський краєзнавчий музей свій комбінезон, у якому виконував бойові завдання у 2023 році.



Про це Богдан Зек.



З його слів, музей звернувся до капелана 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Олександра Вронського, де служить Вадим Ворошилов.



"Ми хотіли отримати речі, які пілот використовував під час своїх повітряних перемог. Спитали, чи може він нам щось подарувати. Нам передали комбінезон і у знак вдячності ми провели екскурсію музеєм", — розповів Богдан Зек.



На згадку про візит до музею, пілот також презентував свій військовий патч.



"Ми використовуватимемо подарунки в експозиціях і просимо ветеранів, щоб вони передавали нам речі, аби зберегти пам’ять про захисників і перемоги української зброї. Музей з 2014 року комплектує фонд російсько-української війни й продовжуємо досі", — додав історик.



Що відомо про Вадима Ворошилова



Майор Вадим Ворошилов — Герой України, військовослужбовець Повітряних Сил Збройних Сил України. Народився у Кременчуці. 2011-го року він закінчив місцевий військовий ліцей, де й здобув навики пілота.



12 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання літак Міг-29, яким керував Вадим Ворошилов, зазнав пошкоджень. Льотчик відвів підбитий літак від населеного пункту на Вінниччині і катапультувався. Цього дня у небі над Україною він збив п’ять дронів та дві крилаті ракети.



У 2025 році за вірність військовій присязі, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України йому присвоїли звання "Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади".

