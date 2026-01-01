Випускний-2026 у Луцьку: скільки коштує зібрати дитину





Для випускниць найголовнішою частиною витрат залишається сукня. Дівчата, які надають перевагу лаконічним коктейльним варіантам, можуть розраховувати на суму від 1000 до 3000 гривень. Водночас вишукані вечірні сукні «у підлогу» коштують дорожче — їх вартість стартує від 2000 і може сягати 7000 гривень.



Окрім вбрання, значну частину бюджету складає створення святкового образу: професійний макіяж у Луцьку в середньому обійдеться у 800 гривень, а за святкову зачіску доведеться викласти від 1000 гривень, вартість безпосередньо залежить від складності роботи, довжини та густини волосся. Туфлі на підборах у Луцьку можна знайти за 1500 гривень.



Для юнаків підготовка до свята виявляється не менш витратною, хоча й дещо простішою у плані б’юті-підготовки. Класичний костюм нині коштує від 4000 гривень. Втім, чимало випускників обирають варіант комбінування елементів окремо, що дозволяє створити більш сучасний образ. У такому разі піджак обійдеться у межах 2000–4000 гривень, штани коштують від 1400 до 3000 гривень, а за якісну сорочку доведеться викласти від 1000 до 2500 гривень.



Загалом, мінімальний «базовий набір» для випускного вечора у Луцьку нині вимагає ретельного планування, адже навіть без урахування святкового банкету сума витрат на одну дитину може легко перетнути позначку у 7–10 тисяч гривень.

Наближення завершення навчального року для одинадцятикласників Луцька — це не лише підготовка до іспитів, а й неабиякий виклик для батьківського гаманця. Цьогоріч ціни на святкове вбрання та послуги стилістів у місті варіюються залежно від запитів самих випускників.Журналісти ВСН проаналізували ціни на святковий одяг та послуги у салонах краси.

