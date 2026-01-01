Не витримало серце: помер військовий з Волині Іван Василюк

29 квітня помер захисник Іван Олександрович Василюк, 1985 року народження, з Горохова.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

«Іван Василюк був одним із тих, хто без вагань став на захист рідної землі у найскладніший для держави час. Він мужньо виконував свій обов’язок, залишаючись вірним присязі, побратимам і Україні», - йдеться у дописі.

Прощання із захисником відбудеться 1 травня о 14:00 годині від його дому за адресою: вулиця Героїв УПА, 17. Далі жалобна процесія вирушить до Свято-Миколаївського храму, де буде звершено чин похорону.

Громаду просять долучитися до прощання, гідно провести воїна в останню дорогу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Газовий балончик, вейпи, запальнички. Директор ліцею в Луцьку показав, що вилучили в учнів за два тижні пропускного режиму
Сьогодні, 21:45
Українські виробники одягу: інтернет-магазини Львова
Сьогодні, 21:33
Сьогодні, 21:15
Випускний-2026 у Луцьку: скільки коштує зібрати дитину
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 1 травня
Сьогодні, 20:00
