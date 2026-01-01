Не витримало серце: помер військовий з Волині Іван Василюк

29 квітня помер захисник, 1985 року народження, з Горохова.Про це повідомили у Горохівській громаді.«Іван Василюк був одним із тих, хто без вагань став на захист рідної землі у найскладніший для держави час. Він мужньо виконував свій обов’язок, залишаючись вірним присязі, побратимам і Україні», - йдеться у дописі.Прощання із захисником відбудеться 1 травня о 14:00 годині від його дому за адресою: вулиця Героїв УПА, 17. Далі жалобна процесія вирушить до Свято-Миколаївського храму, де буде звершено чин похорону.Громаду просять долучитися до прощання, гідно провести воїна в останню дорогу.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.