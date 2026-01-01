Не витримало серце: помер військовий з Волині Іван Василюк
Сьогодні, 21:15
29 квітня помер захисник Іван Олександрович Василюк, 1985 року народження, з Горохова.
Про це повідомили у Горохівській громаді.
«Іван Василюк був одним із тих, хто без вагань став на захист рідної землі у найскладніший для держави час. Він мужньо виконував свій обов’язок, залишаючись вірним присязі, побратимам і Україні», - йдеться у дописі.
Прощання із захисником відбудеться 1 травня о 14:00 годині від його дому за адресою: вулиця Героїв УПА, 17. Далі жалобна процесія вирушить до Свято-Миколаївського храму, де буде звершено чин похорону.
Громаду просять долучитися до прощання, гідно провести воїна в останню дорогу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
