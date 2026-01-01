Газовий балончик, вейпи, запальнички. Директор ліцею в Луцьку показав, що вилучили в учнів за два тижні пропускного режиму





Відео освітянин виклав у



"За підсумком двох тижнів: рамка не впливає на запізнення учнів, уроки починаються вчасно. Є багато вилучених заборонених предметів. Нагадаю! Учні початкових класів не проходять крізь рамку! Лише 5–11 класи та відвідувачі", – зазначив Поліщук.



Водночас, користувачі мережі бурхливо відреагували на таке повідомлення. Зокрема, значна кількість українців підкреслила, що якщо старшим школярам потрібно буде принести щось заборонене до закладу освіти, то вони можуть віддати це молодшим учням. Тому, на їхню думку, проходити через контроль повинні всі діти. Водночас, дехто зазначав, що перебування у школі з забороненими предметами не передбачає їх вилучення.



Нагадаємо, Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 11543 "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти". Згідно з документом, у школах з'являться тривожні кнопки та посилиться безпековий контроль.





