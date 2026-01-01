У Ковелі завершили термомодернізацію ліцею за підтримки ЄІБ





Оновлений ліцей презентували під час візиту делегації Європейського інвестиційного банку, Європейського Союзу, Міністерства розвитку громад та територій і ПРООН, пише



У середу, 29 квітня, до Ковеля приїхали віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер, посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, представники банку та уряду, вони оглянули завершений проєкт.



У міській раді зазначають, що громада першою подала заявку на участь у програмі та першою завершила роботи, що стало прикладом для інших міст.



У ліцеї виконали комплексну модернізацію будівлі. Зокрема:



утеплили фасад;



замінили вікна і двері;



встановили індивідуальний тепловий пункт та сонячну електростанцію;



оновили інженерні мережі;



забезпечили безбар’єрний доступ;



впорядкували територію.



Після оновлення очікують, що споживання енергії скоротиться приблизно вдвічі.



Європейський інвестиційний банк підтримує громаду через пільгові кредитні інструменти. Загалом Ковель отримав понад 4,6 мільйона євро на проєкти енергоефективності.



Окрім ліцею № 12, наразі в місті завершують роботи у ліцеї № 7 та дитячому садку № 9. Також триває модернізація у трьох медичних закладах і адміністративній будівлі.

