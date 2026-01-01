Ціни на картоплю суттєво впали: дефіцит може змінити ситуацію





Таку думку висловила Ксенія Гусєва, експертка плодоовочевого ринку ІА «АПК-Інформ», у коментарі журналу «Плантатор».



Нині торішній врожай реалізують у діапазоні 5–11 грн/кг, тоді як рік тому покупці платили 13–23 грн/кг. Серед головних чинників такого зниження — значні обсяги виробництва та дрібний розмір бульб, який склався через посушливе літо. Саме це стримало попит, особливо з боку переробних підприємств.



Паралельно на ринку почала з’являтися рання імпортна картопля за ціною близько 90 грн/кг. Однак попит на неї залишається мінімальним: поки на прилавках є дешевий вітчизняний залишок, покупці не готові переплачувати у кілька разів.



Утім, ситуація може змінитися дуже швидко. Запаси торішньої продукції стрімко вичерпуються, і вже протягом найближчого тижня експертка прогнозує зростання цін через дефіцит пропозиції.

Українські ціни на картоплю суттєво знизилися порівняно з минулорічними показниками, проте вже найближчим часом ринок може розвернутися, пише EastFruit

